Главная Новости
5 октября • обновлено в 16:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Порошенко вошел в историю": луганчанин трогательно поблагодарил пятого президента за его работу

1.3т Читать материал на украинском

Луганчанин Денис Денищенко, который с семьей переехал в Северодонецк, поблагодарил пятого президента Украины Петра Порошенко за его работу во время президентской каденции.

Об этом мужчина сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" и пригласил Порошенко в Северодонецк встретиться и пообщаться с местными жителями, которые до сих пор поддерживают его политику.

"Я хочу сказать сразу, Петр Алексеевич, я считаю вас великим президентом и удивительным человеком, который вошел в историю Украины", – добавил Денис Денищенко.

Он пригласил Петра Порошенко в Луганскую область приехать уже не в статусе президента, а в статусе гражданина Украины. "И вы сами увидите совсем другую Луганщину, не ту, которую вам показывали все эти пять лет. Ведь на самом деле вам показывали "потемкинские деревни", – сказал луганчанин.

Он добавил: "Я хочу показать вам дом, который соорудили для переселенцев и который год назад вы должны были открыть в июне 2018... Но этот дом был сделан до четвертого этажа, потому что рассчитывали, что вы не будете подниматься выше. Люди должны получить ордера на квартиры. Но этот дом не сделали до сих пор. На него потратили 72 млн грн и до сих пор там никто не живет".

Петр Порошенко на Донбассе

Петр Порошенко на Донбассе

112 канал

"Приезжайте, Петр Алексеевич, с вами здесь хотят познакомиться много людей, которые не могли все эти годы с вами пообщаться. Они верят в вас и хотят задать вам вопрос. Здесь много патриотически настроенных людей", – сказал Денис Денищенко.

В свою очередь, пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил за добрые слова и заверил, что приедет в Северодонецк.

"Спасибо за добрые слова, которые вы сказали в мой адрес. Во-вторых, я обязательно воспользуюсь приглашением. Ждите в гости", – сказал он.

Новости
Порошенко: Белый флаг мира, который нам предлагают – это флаг капитуляции

"Я думаю, что в течение месяца-полутора мы с вами сможем пройтись... Дом, о котором вы говорите в Рубежном? Вот мы с вами поедем в тот дом и посмотрим", – добавил Петр Порошенко.

"Поверьте, я совершенно открыто могу идти к людям. Спасибо тем, кто поверил, кто поддержал. Тем, кто остался в Северодонецке и в эти непростые времена защищал Украину, держал украинский флаг и держал крепко наше государство", – отметил пятый президент Украины.

"Ибо цель Путина была не захватить Луганск или Донецк, они ему не нужны. Цель Путина захватить всю Украину. Такими усилиями, как ваши, мы за эти пять лет сохранили государство и это главное наше достижение", – подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поблагодарил пятого президента Украины Петра Порошенко за усилия в остановке российской агрессии и предотвращении дезинтеграции Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина Северодонецк
Теги
война Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
8
Смешно
12
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Тролят быки малороссийские настоящего Президента. Зеленский вам теперь четыре этажа в низ выкопает,будете в землянках Путина восхвалять.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Кто-то сегодня объестся конфет! Петя уже начинает предвыборную кампанию ? Не рановато ли ? И он забыл, что бывает с тем кто поспешит ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel