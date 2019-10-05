"Порошенко вошел в историю": луганчанин трогательно поблагодарил пятого президента за его работу

Луганчанин Денис Денищенко, который с семьей переехал в Северодонецк, поблагодарил пятого президента Украины Петра Порошенко за его работу во время президентской каденции.

Об этом мужчина сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" и пригласил Порошенко в Северодонецк встретиться и пообщаться с местными жителями, которые до сих пор поддерживают его политику.

"Я хочу сказать сразу, Петр Алексеевич, я считаю вас великим президентом и удивительным человеком, который вошел в историю Украины", – добавил Денис Денищенко.

Он пригласил Петра Порошенко в Луганскую область приехать уже не в статусе президента, а в статусе гражданина Украины. "И вы сами увидите совсем другую Луганщину, не ту, которую вам показывали все эти пять лет. Ведь на самом деле вам показывали "потемкинские деревни", – сказал луганчанин.

Он добавил: "Я хочу показать вам дом, который соорудили для переселенцев и который год назад вы должны были открыть в июне 2018... Но этот дом был сделан до четвертого этажа, потому что рассчитывали, что вы не будете подниматься выше. Люди должны получить ордера на квартиры. Но этот дом не сделали до сих пор. На него потратили 72 млн грн и до сих пор там никто не живет".

Петр Порошенко на Донбассе 112 канал

"Приезжайте, Петр Алексеевич, с вами здесь хотят познакомиться много людей, которые не могли все эти годы с вами пообщаться. Они верят в вас и хотят задать вам вопрос. Здесь много патриотически настроенных людей", – сказал Денис Денищенко.

В свою очередь, пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил за добрые слова и заверил, что приедет в Северодонецк.

"Спасибо за добрые слова, которые вы сказали в мой адрес. Во-вторых, я обязательно воспользуюсь приглашением. Ждите в гости", – сказал он.

"Я думаю, что в течение месяца-полутора мы с вами сможем пройтись... Дом, о котором вы говорите в Рубежном? Вот мы с вами поедем в тот дом и посмотрим", – добавил Петр Порошенко.

"Поверьте, я совершенно открыто могу идти к людям. Спасибо тем, кто поверил, кто поддержал. Тем, кто остался в Северодонецке и в эти непростые времена защищал Украину, держал украинский флаг и держал крепко наше государство", – отметил пятый президент Украины.

"Ибо цель Путина была не захватить Луганск или Донецк, они ему не нужны. Цель Путина захватить всю Украину. Такими усилиями, как ваши, мы за эти пять лет сохранили государство и это главное наше достижение", – подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поблагодарил пятого президента Украины Петра Порошенко за усилия в остановке российской агрессии и предотвращении дезинтеграции Украины.

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