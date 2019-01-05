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Порошенко присвоил высокую награду Варфоломею за Томос Украине

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Президент Украины Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" I степени.

Как сообщает пресс-служба президента, это произошло в Стамбуле во время церемонии подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Отмечается, что награда вручена "за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия".

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Президент также пригласил патриарха Варфоломея с визитом в Украину.

Отмечается, что Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил Порошенко памятную медаль — крест Панагия Паммакаристос.

Порошенко присвоил высокую награду Варфоломею за Томос Украине

president.gov.ua

Порошенко присвоил высокую награду Варфоломею за Томос Украине

president.gov.ua

Напомним, в тексте Томоса об автокефалии упоминается президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с возвращением канонической церкви и выразил надежду на положительные изменения в религиозной жизни Украины.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Петр ПорошенкоПатриарх Варфоломей
Место
ТурцияСтамбул
Теги
фотографииТомосКонстантинопольский патриархатединая церковь
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Тут вобщем то вопрос больше к украинцам - как они позволили свидомым, государственному преступнику -олигарху и раскольнику -сатанисту разрушить собственную церковь и создать новый сатанисткий шабаш, вписав в него свои преступные имена?!
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Неканоническая СЕКТА стукачей и вертухаев "РПЦ" канула в Лету как дерьмо-наследие Совецкого Союза и Сралина !
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