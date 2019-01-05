Порошенко присвоил высокую награду Варфоломею за Томос Украине

Президент Украины Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" I степени.

Как сообщает пресс-служба президента, это произошло в Стамбуле во время церемонии подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Отмечается, что награда вручена "за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия".

Новости Опубликован перевод текста Томоса для ПЦУ

Президент также пригласил патриарха Варфоломея с визитом в Украину.

Отмечается, что Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил Порошенко памятную медаль — крест Панагия Паммакаристос.

president.gov.ua

president.gov.ua

Напомним, в тексте Томоса об автокефалии упоминается президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с возвращением канонической церкви и выразил надежду на положительные изменения в религиозной жизни Украины.