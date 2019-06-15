"Наш президент!" Порошенко удивил украинцев на рейсовом самолете. Фотофакт

Пятый президент Украины Петр Порошенко летел обычным рейсовым самолетом в эконом-классе из Киева во Львов.
Другие пассажиры были рады встрече, делали селфи и скандировали "наш президент". Фото с поездки обнародовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь пятого главы государства Святослав Цеголко.
Петр Порошенко
Фейсбук Святослава Цеголко
Петр Порошенко
Фейсбук Святослава Цеголко
Петр Порошенко
Фейсбук Святослава Цеголко
"Сегодня на авиарейсе Киев-Львов оживление. Есть возможность сделать селфи. Особенно приятно, когда почтенное общество встречает фразой: "наш президент", – отметил он.
Я сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко сделал заявление об объединении с Зеленским.
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