"Наш президент!" Порошенко удивил украинцев на рейсовом самолете. Фотофакт

Пятый президент Украины Петр Порошенко летел обычным рейсовым самолетом в эконом-классе из Киева во Львов.

Другие пассажиры были рады встрече, делали селфи и скандировали "наш президент". Фото с поездки обнародовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь пятого главы государства Святослав Цеголко.

Петр Порошенко Фейсбук Святослава Цеголко

Петр Порошенко Фейсбук Святослава Цеголко

Петр Порошенко Фейсбук Святослава Цеголко

"Сегодня на авиарейсе Киев-Львов оживление. Есть возможность сделать селфи. Особенно приятно, когда почтенное общество встречает фразой: "наш президент", – отметил он.

Я сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко сделал заявление об объединении с Зеленским.

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