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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Общество

"Наш президент!" Порошенко удивил украинцев на рейсовом самолете. Фотофакт

4.2тЧитать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко летел обычным рейсовым самолетом в эконом-классе из Киева во Львов.

Другие пассажиры были рады встрече, делали селфи и скандировали "наш президент". Фото с поездки обнародовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь пятого главы государства Святослав Цеголко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Фейсбук Святослава Цеголко

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Фейсбук Святослава Цеголко

Новости
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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Фейсбук Святослава Цеголко

"Сегодня на авиарейсе Киев-Львов оживление. Есть возможность сделать селфи. Особенно приятно, когда почтенное общество встречает фразой: "наш президент", – отметил он.

Я сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко сделал заявление об объединении с Зеленским.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Петро ПорошенкоСвятослав Цеголко
Место
Украина
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Anin Georgij
Anin Georgij
Пропиарился.
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Grin Ivan
Grin Ivan
Дешовка.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Галичане забирайте петю со свинарчуками себе. 75% украинцев послали его просто нах.
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