"Пора бежать, нас сливают": стало известно об изменениях в лавах "ДНР"

Главари "ДНР" изменили правила приема на службу в "армию республики", согласно которым не принимаются лица без местных паспортов, а травмы, полученные на передовой, будут лечить за свой счет.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его словам, если террорист подорвется на мине или растяжке во время боевых действий, то за лечение и реабилитацию будет платить сам, а не "государство".

"Армия ДНР"

"Вот это я понимаю отношение к своим "защитникам"! Интересно, скольких людей спишут по этим новым приказам? И понимают ли сами "защитники", что они – жертвы правления главарей "республики"? Что оно им прикажет, то они и сделают. Ребята, пора бы вам уже сматывать свои удочки и бежать куда глаза глядят", – иронично посоветовал блогер.

Баринов также опубликовал переписку между террористами "ДНР", в которой они жалуются на плохую медицинскую помощь, устранение неугодных и советуют всем разбегаться, так как Донбасс, по их мнению, сливают.

Переписка террористов "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" запугивают дончан и заставляют протаптывать тропу по минному полю в сторону позиций украинских военнослужащих.

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