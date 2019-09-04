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4 сентября • обновлено в 08:47
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"Пора бежать, нас сливают": стало известно об изменениях в лавах "ДНР"

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Главари "ДНР" изменили правила приема на службу в "армию республики", согласно которым не принимаются лица без местных паспортов, а травмы, полученные на передовой, будут лечить за свой счет.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его словам, если террорист подорвется на мине или растяжке во время боевых действий, то за лечение и реабилитацию будет платить сам, а не "государство".

"Армия ДНР"

"Армия ДНР"

"Вот это я понимаю отношение к своим "защитникам"! Интересно, скольких людей спишут по этим новым приказам? И понимают ли сами "защитники", что они – жертвы правления главарей "республики"? Что оно им прикажет, то они и сделают. Ребята, пора бы вам уже сматывать свои удочки и бежать куда глаза глядят", – иронично посоветовал блогер.

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Баринов также опубликовал переписку между террористами "ДНР", в которой они жалуются на плохую медицинскую помощь, устранение неугодных и советуют всем разбегаться, так как Донбасс, по их мнению, сливают.

Переписка террористов "ДНР"

Переписка террористов "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" запугивают дончан и заставляют протаптывать тропу по минному полю в сторону позиций украинских военнослужащих.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
Новости ДНР ДНР террористы "ДНР" Донбасс Новости Донбасса
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Антошин Денис
Антошин Денис
Какой-то блохер знает больше, чем руководство Республики
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