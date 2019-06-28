"Поплыли не на прогулку!" Отца пленного моряка разозлил конфликт Зеленского и МИД

Отец захваченного украинского моряка Василия Сороки Виктор жестко высказался о недавнем конфликте президента Владимира Зеленского и главы МИД Павла Климкина.

По его мнению, вариант признания пленными своей вины, как того хочет Россия, является недопустимым, передает InfoResist.

"Я бы не хотел, чтобы наша власть сегодня разговаривала между собой на эмоциях. Потому что это не ведет к решению проблемы. Мы хорошо понимаем, что наши ребята стали заложниками геополитической борьбы, но одновременно уже и не являются детьми – они военнослужащие, офицеры ВС. И они не поплыли на рыбалку, не поплыли на прогулку, они выполняли задачи в целях сохранения независимости и территориальной целостности Украины. Хотелось бы, чтобы об этом помнили те, кто хочет решить вопрос. И очень не хотелось бы, чтобы наши военнопленные были вынуждены признать свою вину, что они действительно виноваты, а Россия — нет", — отметил он.

Виктор Сорока Podrobnosti.ua

Вместе с тем Сорока считает, что освободить украинских моряков без американского вмешательства будет невозможно. При этом он не рассчитывает на поддержку Европы, в частности Германии и Франции.

"Германия и Франция выступили за возвращение российской делегации в Совет Европы. Они сегодня встали на сторону России. Я не знаю, какая причина, но сегодня они решают свои проблемы, их геополитическая ситуация обязала дружить с РФ, а не с нами. А Украине просто показали место, где она должна быть", — считает Сорока.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ноте от российских дипломатов содержалось "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

Украинцы бурно отреагировали на ссору Зеленского с Климкиным и обвинили президента в бездеятельности.

Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

В "Слуге народа" ответили министру. Лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что Климкин открыто саботирует процесс возвращения моряков.

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