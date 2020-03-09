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9 марта • обновлено в 20:58
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Польша вводит санконтроль на границе с Украиной из-за коронавируса

3.6т
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В ближайшее время Польша введет санитарный контроль на границе с Украиной и другими соседними государствами из-за коронавируса.

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский на пресс-конференции в понедельник, 9 марта, передает Укринформ.

"С завтрашнего дня всевозможные медицинские и санитарные процедуры будут введены на 100% наших внешних границ, то есть с Украиной, Беларусью и Россией", – сказал он, отметив, что пока что санконтроль введен лишь в некоторых пунктах пропуска на границе с Германией и Чехией.

"Мы хотим осуществлять санитарный контроль во всех автобусах, миниавтобусах, всех транспортных средствах, которые перевозят большое количество людей", – заявил Каминьский.

Официально в Польше подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, один человек находится в тяжелом состоянии.

Польша вводит санконтроль на границе с Украиной из-за коронавируса

Польша вводит санконтроль на границе с Украиной из-за коронавируса

Как писал OBOZREVATEL, в связи со скоростью распространения коронавируса угроза пандемии становится все более реальной.

Всего коронавирусом заболело более 110 тысяч человек в 104 странах мира.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Польша
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Защо? Ведь на Украине всего один случай, если верить официальным заявлениям.
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Юг Руси
Юг Руси
Славаукроини!!!
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