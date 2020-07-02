Полный парад планет 4 июля 2020 года: чем опасен, когда и где смотреть

В субботу, 4 июля 2020 года, состоится редкое астрономическое явление – полный парад планет. Все планеты Солнечной системы выстроятся в ряд на одной стороне Солнца.

Чем уникально данное событие, как и где его наблюдать и несет ли парад планет какую-либо опасность, рассказывает OBOZREVATEL.

Что такое парад планет?

По научному явление называется "аппульс", а словосочетание "парад планет" довольно распространено в астрономии. Оно обозначает событие, которое наблюдается с Земли и при котором планеты Солнечной системы выстраиваются в ряд по одну сторону от звезды.

Три планеты выстраиваются рядом дважды в год (мини-планетный парад), четыре – один раз в год (парад малых планет), пять – раз в 19 лет (большой планетный парад) и все восемь планет Солнечной системы – приблизительно раз в 170 лет (полный парад планет).

По научному парад планет называется "аппульс" Иллюстративное фото / baku.news

Каким будет парад планет 4 июля 2020 года?

Парад планет 4 июля 2020 года – редкий и уникальный. Все восемь планет одновременно выстроятся на одной стороне Солнца.

Так, с этого дня в течение двух недель ночью можно наблюдать в небе Марс, Юпитер и Сатурн, а утром – Венеру. Уран и Нептун издалека будет невозможно рассмотреть невооруженным глазом, увидеть Меркурий также не получится из-за Солнца.

Предыдущий парад планет такого типа произошел в 1982 году, а два следующих будут лишь в 2161 и 2492 годах.

Когда, где и во сколько смотреть парад планет 2020 года?

Парад планет – явление достаточно редкое и медленное, и видеть его можно будет в течение двух недель. Так, у парада планет не существует точного времени наблюдения, как, к примеру, у затмения. Поэтому стоит исходить из темного времени суток и ясного неба.

Парад планет лучше наблюдать в темное время суток Иллюстративное фото / Pixabay

Чем опасен парад планет 2020?

В сети ходит множество слухов о том, что парад планет 2020 года может оказать отрицательное влияние на события в мире, в частности провоцировать войны, появление вирусов и пробуждать вулканы.

Однако астрологи не согласны с таким мнением, считая, что парады планет не способны каким-либо образом негативно влиять на жизнь на Земле. Объясняется это тем, что движение планет является нормой и устоялось очень давно, а на человека влиять оно не может. Само же явление парада небесных тел носит только зрелищный характер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня открылся "коридор затмений" – напряженный и судьбоносный период, который завершится 5 июля лунным затмением в Раке.