Полнолуние и затмение 10 января: астролог дал рекомендации

Астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал о том, что на полнолуние 10 января, которое совпадает с лунным затмением, запрещено проводить обряды на улучшение отношений.

"Зато любые действия на создание гармонии во всех сферах жизни принесут неожиданно благоприятный результат", – пояснил он в блоге OBOZREVATEL.

По словам астролога, лунное затмение 10 января будет оказывать влияние на сферы жизни человека, связанные с понятием материальности – "здоровье, достаток, личная жизнь и удача". Чтобы привлечь это в жизнь, Игорь Мехеда предложил провести ритуал с зеркалом.

10 января 2020 года полнолуние совпадет с лунным затмением

"Перед затмением рекомендуется принять душ, на столе установить круглое зеркало отражающей стороной вверх. Возле зеркала устанавливают три стакана с водой: справа от сидящего за столом, слева и посередине. За 15 минут до пика затмения, который выпадает на 21:11 по киевскому времени, начинают "стирать" негативы: мысленно представляют, как "болезни ушли, препятствия ушли... и т.д.". "Растворяем" препятствия в пространстве как сахар в чае", – пояснил астролог.

"В пик затмения можно прочитать мантру "Ом шри Магапраплайя намага". Следующие 15 минут создаем позитивы. Мысленно представляем, что "здоровье есть, достаток есть, удача есть"... и т.д." – продолжил он.

В завершении обряда необходимо выпить воду из трех стаканов. Сначала из стакана, расположенного слева, затем – из того, который находится справа, в конце – из центрального. "После этого снова можно принять душ", – сказал астролог.

Игорь Мехеда также порекомендовал в день затмения провести уборку в доме и на рабочем месте. По его словам, "это обеспечит период удачи".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда озвучил лунный календарь на январь 2020 года. Он указал даты новолуния, полнолуния и сообщил о других важных астрологических событиях месяца.

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