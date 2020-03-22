Полиция будет контролировать самоизоляцию украинцев, вернувшихся из-за границы

Национальная полиция и эпидемиологи совместно будут контролировать, соблюдают ли самоизоляцию украинцы, которые вернулись из-за границы.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом на брифинге 22 марта заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко заявил, что украинцы подписали согласие на добровольную изоляцию Скриншот видео

По его словам, первый самолет 21 марта приземлился из Испании, в нем находилось 215 украинцев. Их проверили экспресс-тестами, также все подписали согласие на добровольную двухнедельную изоляцию.

"Постановлением главного государственного санитарного врача подписание такого соглашения о самоизоляции и выдачу памятки о самоизоляции сделали обязательной противоэпидемической мерой. Все эти документы передаются в базу для эпидемиологов. Эпидемиологи вместе с Национальной полицией Украины будут отрабатывать каждый контакт и каждое согласие на самоизоляцию и, в случае нарушения подписанного согласия, будем инициировать привлечение этих людей к административной ответственности", – пояснил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за карантина в связи с коронавирусом за рубежом застряли почти 30 тысяч граждан Украины.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал