Поклонская – о больницах в Крыму: стоит ужасная вонь, нет даже простыней

Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма и нелегитимный депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская признала, что после аннексии уровень медицина на полуострове стал хуже, а больницы находятся в ужасном состоянии.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Тине Канделаки. Поклонская отметила, что крымские "власти" ничего не делают с медучреждениями.

"Если зайти просто в больницу, ту же Евпаторийскую, Сакскую, Белогорскую, Бахчисарайскую, вы увидите, что там то украинское наследие, которым все возмущались, оно лишь усугубилось. Еще хуже стало. В больнице деньги, которые были выделены на ремонт... Ремонт выполнен следующим образом: на старую краску на подоконниках просто нанесли другой слой краски. И сделалось еще хуже", – говорила она.

Также Поклонскная вспомнила о больнице в Керчи, куда доставляли раненых после взрыва в политехническом колледже.

"Запах в этой больнице... Это не больницей пахнет... Сама больница, когда ты туда заходишь... У меня было такое ощущение, что даже в сороковых годах такого не было. Это ужасная вонь, это ничего не работает, нет элементарных белых простыней", – сказала она.

По ее словам, она обращалась к "руководству" Крыма, которое заверило, якобы какие-то меры в здравоохранении принимаются. Но все же Поклонская признала, что все происходит медленно и после оккупации все стало только хуже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму пожаловались на жуткое состояние инфекционной больницы. Также в сети показали, чем кормят в местных больницах.