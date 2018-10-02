Поклонник Путина с Волыни выдал фейк о тюрьме за русский язык в Украине

Одиозный глава русской общины в Волынской области Александр Кононович, попавший базу сайта "Миротворец" за свою сепаратистскую деятельность, разразился фейком о том, что в Украине якобы сажают в тюрьму за неразрешенное использование русского языка (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он заявил, что привилегию русскоязычия имеют только те граждане Украины, которые якобы проявляют лояльность к "проамериканскому режиму". Свои бредовые фантазии Кононович озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"По-русски ты можешь говорить, тебе дадут право говорить по-русски, если ты будешь проаамериканским коллаборантом. Но если ты будешь выступать хотя бы за мир или единение славянских народов — однозначно в тюрьму посадят", — пожаловался пособник террористов рупорам Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кононович оскандалился выступлением на российском ТВ, в котором выдал нелепый фейк о многолетних гонениях из-за его национальности и отказа презирать президента России Владимира Путина. В частности коллаборант заявил, что его якобы заставляли плевать в портрет президента РФ в прямом эфире волынского телевидения, а после отказа устроили прессинг и погромы в офисе.