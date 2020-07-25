Показаны забавные способы защиты таксистов от COVID-19. Фото
Забавные способы защиты таксистов от COVID-19.
В сети опубликовали самые странные способы защиты водителей такси от коронавируса (COVID-19).
Пользователи Twitter выкладывали снимки водителей, которые придумали и соорудили самодельные способы защиты от вируса.
На показанных фото видно, что таксисты обклеили сове рабочее место пленкой. Некоторые оградили половину салона клеенкой. Также для общения и получения денег водители соорудили некие "рукава", которые тянутся по салону машины.
Салон авто в пленке Twitter
Защита от инфекции Twitter
Авто в клеенке Twitter
Таксист защитил авто от вируса Twitter
Машина в пленке Twitter
Как сообщал OBOZREVATEL, американские исследователи выяснили, что лучшими для защиты от коронавируса являются защитные маски медицинского типа N99 и N95. По словам исследователей, эти маски уменьшают риск заражения 94-99% после 20 минут пребывания в очень загрязненном месте.
Ранее украинский врач Евгений Комаровский предложил радикальный способ защиты от COVID-19 людей из группы риска.