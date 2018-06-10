"Покатались и хватит": луганчан разозлили руины оккупированного города

В оккупированном Луганске в разрушении боевиками местной инфраструктуры увидели украинский след.

На ситуацию обратил внимание журналист и блогер Денис Казанский. Скриншот он опубликовал на своей странице в Twitter.

На каком основании "народный мэр" Луганска Манолис Пилавов, поставленный сепаратистами, выкорчевал трамвайные рельсы в Луганске?



- На том основании что ХОХОЛ!



Ахахахаха, я их просто обожаю! pic.twitter.com/ojlFENfuZl — Денис Казанський (@den_kazansky) 9 июня 2018 г.

На нем видно, что в одном из сообществ боевиков в социальной сети "Вконтакте" возмущаются снятию трамвайных рельсов в Луганске. В этом обвиняют "народного мэра" города, Манолиса Пилавова, назначенного руководством боевиков. Однако в комментариях предлагают неожиданный вариант объяснения причин проблемы.

"На том основании, что ("народный мэр" Пилавов, - прим. ред.) хохол! Пока "ЛНР" и "ДНР" не закрыла с "укропами" границу, до тех пор и будет саботаж и терроризм", – написал пользователь.

В комментариях к посту Казанского пользователи с иронией пишут, что в России рельсы выкорчевывают американцы, а на оккупированных территориях Донбасса – украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на телеканале "ЛНР" устроили "украинскую диверсию.