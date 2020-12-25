Прощание с Кернесом сравнили с похоронами наркобарона Эскобара. Показательные фото

Похороны экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса, умершего от последствий коронавируса, сравнили с похоронами самого известного наркобарона современности, колумбийца Пабло Эскобара.

Фото прощание с последним опубликовал журналист Егор Чечеринда на своей странице в Facebook. В 1993 году попрощаться и выразить сожаление из-за смерти Эскобара пришли сотни тысяч людей.

"Декабрь 1993-м. Медельин. Колумбия. Похороны одного из самых кровавых наркобаронов и террористов Латинской Америки, который собственноручно убил сотни колумбийцев и даже подорвал пассажирский самолет. Пабло Эмилио Эскобар Гавирия. В 1989-м году "Форбс" оценивал кровавое состояние Эскобара в 9 млрд долларов. На полученные от проданного кокаина деньги Эскобар строил в родном Медельине школы, больницы, целые кварталы для бедных. В этом городе его называли "Хозяин"... Застрелен в результате спецоперации американских и колумбийских спецслужб", – написал Чечеринда под фото.

Под публикацией он отметил, что это "не аналогия. Просто нищие всегда "благодарны" своим "хозяевам"...".

Пользователи Facebook также прокомментировали сообщение журналиста.

Оксана Щербак: "Я целый день об итальянской мафии думаю и о похоронах российских пожилых актеров:)) Зал точно напоминал российские похоронные комнаты для известных или избранных".

Volodymyr Perliak: "Думаю, что если бы хоронили его в Боготе, то такого аншлага не было. А так, беглому тоже руки целовали в лучшие его времена".

Roman Pyatigorets: ""Слушай, какая точная аналогия. И такая шляпа может быть только на юго-востоке, где люди общаются на языке рабов. "Люди холопского звания сущие псы иногда. Чем сильней наказание, тем им милей господа".

Виктор Радионов: "Нам есть с кого брать пример..."

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