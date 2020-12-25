Прощание с Кернесом сравнили с похоронами наркобарона Эскобара. Показательные фото
Похороны экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса, умершего от последствий коронавируса, сравнили с похоронами самого известного наркобарона современности, колумбийца Пабло Эскобара.
Фото прощание с последним опубликовал журналист Егор Чечеринда на своей странице в Facebook. В 1993 году попрощаться и выразить сожаление из-за смерти Эскобара пришли сотни тысяч людей.
"Декабрь 1993-м. Медельин. Колумбия. Похороны одного из самых кровавых наркобаронов и террористов Латинской Америки, который собственноручно убил сотни колумбийцев и даже подорвал пассажирский самолет. Пабло Эмилио Эскобар Гавирия. В 1989-м году "Форбс" оценивал кровавое состояние Эскобара в 9 млрд долларов. На полученные от проданного кокаина деньги Эскобар строил в родном Медельине школы, больницы, целые кварталы для бедных. В этом городе его называли "Хозяин"... Застрелен в результате спецоперации американских и колумбийских спецслужб", – написал Чечеринда под фото.
Под публикацией он отметил, что это "не аналогия. Просто нищие всегда "благодарны" своим "хозяевам"...".
Пользователи Facebook также прокомментировали сообщение журналиста.
Оксана Щербак: "Я целый день об итальянской мафии думаю и о похоронах российских пожилых актеров:)) Зал точно напоминал российские похоронные комнаты для известных или избранных".
Volodymyr Perliak: "Думаю, что если бы хоронили его в Боготе, то такого аншлага не было. А так, беглому тоже руки целовали в лучшие его времена".
Roman Pyatigorets: ""Слушай, какая точная аналогия. И такая шляпа может быть только на юго-востоке, где люди общаются на языке рабов. "Люди холопского звания сущие псы иногда. Чем сильней наказание, тем им милей господа".
Виктор Радионов: "Нам есть с кого брать пример..."
Как сообщал OBOZREVATEL:
борт с телом Кернеса сел в аэропорту Харькова вечером 21 декабря. Его доставили из Берлина.
Последние три месяца экс-мэр Харькова лечился там в клинике "Шарите". Политика отправили в Германию 17 сентября, после того, как он впал в кому из-за коронавируса.
11 декабря состояние его здоровья резко ухудшилось – у Кернеса полностью отказала вторая почка, и врачам пришлось подключить больного к аппарату гемодиализа.
17 декабря родные и друзья Кернеса сообщили о его смерти.
Напомним, на местных выборах в 2020 году Кернес третий раз подряд был избран городским главой Харькова, даже несмотря на то, что его не было в городе во время избирательной кампании.