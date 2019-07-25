"Поговорим о ф*шизме?!" Цимбалюк устроил разнос фанатам Путина в прямом эфире

У украинского журналиста Романа Цимбалюка произошла жесткая перепалка с российскими пропагандистами по поводу войны в Украине.

Конфликт разгорелся в эфире радио "Говорит Москва" между ним, ведущим и российским политологом Маратом Башировым (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спор начался с вопроса ведущего программы о том, можно ли перестать считать Украину "русофобской и бандеровской страной" после того, как никто из националистов не попал в новую Верховную Раду. Такая формулировка крайне возмутила Цимбалюка.

"Я хочу вас поправить – Украина никогда не была русофобской страной. Если вы считаете, что защищать свое государство от тех, кого "якобы нет", но все граждане знают о российском присутствии в Крыму и на Донбассе, плохо, то это ваша сделка с совестью. Поэтому вот эти фразы типа "русофообы" или "не русофобы" – критерий мне назовите!" – возмутился он.

Кроме того, журналиста разозлило постоянное использование в российской пропаганде негативных штампов о защитниках Украины.

"Когда начинают этими штампами российскими сыпать – нацбатальоны... Вы еще про "Правый сектор" вспомните, который был раскручен здесь до небес. Здесь этими брендами пугают детей в песочнице, но по сути их влияние внутри страны, оно никогда не было с точки зрения политики. А люди, которые служили в добровольческих батальонах, с 2015 года все служат в ВСУ или Нацгвардии", – пресек агрессивные выпады пропутинского ведущего Цимбалюк.

После этого второй гость эфира, политолог Баширов, решил поспекулировать другой украинофобской темой – вымышленным запретом русского языка в Украине. В частности, он выразил недоумение, почему он не является вторым государственным в чужой ему стране. Но и здесь Цимбалюк довольно резко поставил пропагандиста на место.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

"Вы здесь путаете причинно-следственные связи. На определенном этапе президент РФ почему-то решил, что надо срочно защищать русскоязычных (не знаю, почему он защищает их только в Донецке, привел регион к полному разрушению, и Крыму). У нас много русскоязычных – я русскоязычный из Киева и друзья мои. Но очень многие мои друзья и парни с моего двора отправились защищать свою страну, которая называется Украина. Они никогда не были украиноговорящими и многие погибли, будучи русскоязычными. Поэтому вы эту чушь прекратите транслировать. Точка", – сказал украинский журналист.

Однако пропагандисты не хотели закрывать тему Украины и резко переключились на обвинения украинских добровольцев в национализме и фашизме. Это также крайне возмутило Цимбалюка, и он доходчиво объяснил россиянам, как следует относиться к упомянутым формированиям.

"Защищать свою страну – это, вы считаете, плохо? В отличие от РФ, у нас все подразделения имеют своих командиров и выполняют приказы. У нас не так, как в России, что "человек ушел в отпуск", – отрезал журналист.

В свою очередь, рупоры Кремля начали перекрикивать его, повторяя, что у российской оккупационной армии также есть свое руководство.

"Это очень хорошо, что у российских военных тоже есть командиры. Дело в том, что если у российских военных есть командиры, тогда объясните, какого фига российские военные "идут в отпуск" воевать в Украину? Я людей, которые защищают нашу страну от российской агрессии, вообще через вот эту призму российской пропаганды не рассматриваю. Главный посыл тут какой – что все, кто защищает Украину от российского влияния, от "русского мира", от вас, то те автоматически становятся националистами, бандеровцами и фашистами. Этот прием пропаганды очень простой. Это используется, чтобы объяснить, почему граждане РФ должны стрелять в граждан Украины", – возразил им Цимбалюк.

Он подчеркнул, что все, кто защищает Украину, являются ее Героями, потому что именно благодаря им государство осталось на политической карте мира.

Услышав столь решительную позицию Цимбалюка, политолог Баширов снова вернулся к теме "фашизма", обвинив в нем всех украинских добровольцев. Он озвучил фейки, что на Донбассе они якобы воюют с флагом нацистской Германии и ее прочей символикой.

Это еще больше вывело из себя Цимбалюка, и он завершил дискуссию жестким обращением ко всем россиянам, причастным к войне в Украине или оправдывающим ее.

"Давайте поговорим о фашизме! Если вы хотите размышлять о фашизме, то извините, какого лешего российское государство контролирует часть моей страны?! Если вы размышляете о фашизме, сначала всем людям, которые принимают решение в РФ, нужно хорошенько посмотреть в зеркало, а потом посмотрим! Вы хотите размышлять об истории 70-летней давности – а то, что происходит сейчас, убивают людей из русского оружия, вас это не интересует? Никогда наше независимое государство не предполагало, что эти "братишки" так называемые начнут стрелять по нам впрямую, по-настоящему, будут оккупировать украинские города, Крым", – дал отпор пропагандистам украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк в прямом эфире затроллил блогера, сторонника российской оккупации Александра Горного. Тот признался в том, что коллаборационисты в аннексированном Крыму боятся Украину. Украинец, в свою очередь, отметил, что речь предателя свидетельствует о том, что крымчане не доверяют пафосным обещаниям президента России Владимира Путина защитить их.

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