Погода в Украине: синоптик пообещала потепление и предупредила о неприятных "сюрпризах"
В течение дня 24 ноября в большинстве областей будет +4... +8
В то же время на улице будет казаться холоднее из-за сильного ветра
В столице его порывы могут достигать 12-14 м/с
Погода в Украине во вторник, 24 ноября, обещает быть объективно теплой, как для конца последнего месяца осени. В то же время местами ожидаются осадки и неприятный ветер.
В частности, в течение дня в большинстве областей будет +4... +8 градусов, но на востоке холоднее – в пределах +2... +4. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась народный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, температура воздуха украинцам будет казаться на 2-5 градуса ниже из-за порывистого, а порой и сильного северо-западного ветра.
Кроме этого, на севере, востоке, в центральной части, в Приазовье и Крыму будет наблюдаться повышенная влажность. Она спровоцирует осадки, "во время которых будет неуютно".
В частности, там будет преобладать дождь, а на востоке – еще и с мокрым снегом. В то же время на значительной части северных и западных регионов днем во вторник будет без существенных осадков.
В Киеве 24 ноября будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер начнет сильно задувать, ожидается некомфортным, с северо-западными порывами до 12-14 м/с. Уже этой ночью столбики термометров в столице покажут +1... +3, а днем поднимутся до +4... +6 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
морозная погода в некоторых регионах Украины ночью 18 ноября удивила даже синоптиков. Они показали аномальное явление – температура колебалась от +5 до -20 градусов.
В Сумской области в ночь на субботу, 21 ноября, выпало по-настоящему зимняя количество снега. Хотя температура воздуха в регионе была от -1 до 0 градусов.
Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет носить "европейский характер".