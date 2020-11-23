Погода в Украине: синоптик пообещала потепление и предупредила о неприятных "сюрпризах"

Погода в Украине во вторник, 24 ноября, обещает быть объективно теплой, как для конца последнего месяца осени. В то же время местами ожидаются осадки и неприятный ветер.

В частности, в течение дня в большинстве областей будет +4... +8 градусов, но на востоке холоднее – в пределах +2... +4. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха украинцам будет казаться на 2-5 градуса ниже из-за порывистого, а порой и сильного северо-западного ветра.

Кроме этого, на севере, востоке, в центральной части, в Приазовье и Крыму будет наблюдаться повышенная влажность. Она спровоцирует осадки, "во время которых будет неуютно".

В частности, там будет преобладать дождь, а на востоке – еще и с мокрым снегом. В то же время на значительной части северных и западных регионов днем во вторник будет без существенных осадков.

В Киеве 24 ноября будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер начнет сильно задувать, ожидается некомфортным, с северо-западными порывами до 12-14 м/с. Уже этой ночью столбики термометров в столице покажут +1... +3, а днем поднимутся до +4... +6 градусов.

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