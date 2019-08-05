Погода в Харькове: прогноз на 5-11 августа

Погода в Харькове с 5 по 11 августа обещает быть солнечной, но большой жары ожидать не стоит. Температура воздуха будет колебаться от 19 до 23 градусов выше ноля.

Синоптики прогнозируют, что непогода на этой неделе затронет Харьков лишь в субботу – 10 августа ожидается небольшая гроза. В остальные же дни осадков быть не должно.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Харькове с 5 по 11 августа.

Прогноз погоды в Харькове Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Харькове Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Харькове Meteoprog.ua

Прогноз погоды в Харькове Meteo.ua

Прогноз погоды в Харькове Accuweather.com

Как рассказал OBOZREVATEL народный синоптик Леонид Горбань, возвращения лета в Украину до середины августа ждать не стоит.

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