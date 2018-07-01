Погиб, спасая раненого: украинцы оценили поступок командира-героя

Действия командира Королевской бригады Валерия Шишака в пос. Южное Донецкой области, когда он ценой своей жизни пытался спаси раненого бойца Андрея Волоса, были правильными.

Такое мнение высказало большинство читателей OBOZREVATEL в соответствующем опросе.

Так, 75% опрошенных уверены, что командир действовал правильно, поскольку он отвечает за подразделение и это его долг.

15% проголосовавших считают, что Валерий Шишак своими действиями подставил остальных бойцов бригады.

9% опрошенных уверены, что каждый военный должен отвечать за себя сам.

Участие в голосовании приняли 5090 человек.

Как сообщает OBOZREVATEL, 29 июня в пос. Южное на Донетчине погибли бойцы Королевской бригады 22-летний Андрей Волос с Волыни и его 57-летний командир Валерий Казимирович Шишак с позывным "Поляк".