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Погиб, спасая раненого: украинцы оценили поступок командира-героя

2.4тЧитать новость на украинском

Действия командира Королевской бригады Валерия Шишака в пос. Южное Донецкой области, когда он ценой своей жизни пытался спаси раненого бойца Андрея Волоса, были правильными.

Такое мнение высказало большинство читателей OBOZREVATEL в соответствующем опросе.

Так, 75% опрошенных уверены, что командир действовал правильно, поскольку он отвечает за подразделение и это его долг.

15% проголосовавших считают, что Валерий Шишак своими действиями подставил остальных бойцов бригады.

9% опрошенных уверены, что каждый военный должен отвечать за себя сам.

Участие в голосовании приняли 5090 человек.

Как сообщает OBOZREVATEL, 29 июня в пос. Южное на Донетчине погибли бойцы Королевской бригады 22-летний Андрей Волос с Волыни и его 57-летний командир Валерий Казимирович Шишак с позывным "Поляк".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Крымчанин
Крымчанин
Если бы Валерий Шишак не спасал тупую свиноматку, остался бы жив. Родственники Валерия Шишака пусть скажут "спасибо" родственникам дебилоида Андрея Волоса, которые его отправили на бойню укросвиней в Донбасс.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну и хер с ним!
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
В 57 лет нужно с внуками заниматься, а не ездить на зароботки!
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Крымчанин
Крымчанин
Grinkevich Irina, с передовой пишешь или сидя на диване? :-)
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Grinkevich Irina
Grinkevich Irina
Коротовский Сергей, а Вы поедъте и подзаработайте! Диванный герой-наблюдатель!!!!!
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