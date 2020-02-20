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20 февраля • обновлено в 08:13
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Под Тернополем заблокировали санаторий, чтобы не пустить эвакуированных из Уханя

2.3т
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На Тернопольщине сотни жителей Микулинцев и около десяти окрестных сел вечером 19 февраля заблокировали блок-посты, поставленные на подъезде к санаторию "Медоборы".

В этом заведении, по сообщениям СМИ, якобы планируется разместить эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Местных жителей это разозлило (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Под Тернополем заблокировали санаторий из-за самолета из Уханя

Под Тернополем заблокировали санаторий из-за самолета из Уханя

LB.ua

Они даже провели на месте протеста молебен, чтобы предотвратить опасность, которая, по их мнению, грозит региону.

На блок-постах размещены полевые кухни. Также присутствуют правоохранители, но, по словам людей, они не препятствуют акции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский самолет, на борту которого находятся эвакуированные из охваченного коронавирусом китайского города Ухань, летит из Алматы в аэропорт "Борисполь". В его салоне – 73 пассажира.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Украина Тернополь
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Под Тернополь нельзя эвакуировать - там эпидемия паранойи.
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hunt andres
hunt andres
Ласкаво просимо:-))))) Животные.
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Юг Руси
Юг Руси
Укроина едына! СУХС! ))))))
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