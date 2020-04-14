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14 апреля • обновлено в 21:34
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Под Луцком от коронавируса скончался 19-летний парень

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В Луцкой районе от коронавируса скончался 19-летний парень.

Об этом сообщает "Волынь 24" со ссылкой на начальника управления здравоохранения Волынской ОГА Игоря Ващенюка.

Пациент умер в ночь на вторник, 14 апреля. Помимо COVID-19 у парня был сахарный диабет.

"Это пациент с тяжелым сахарным диабетом. Лечился от диабета, от осложнений. И рентген делали, насколько я знаю, но в последний день поднялась температура. У него не было никаких симптомов, ни контактов. Сделали тест, потому что все были насторожены. Он оказался положительным", – рассказал он.

Отмечается, что это уже четвертая смерть на Волыни от коронавируса.

На Волыни от коронавируса умер 19-летний парень. Иллюстрация

На Волыни от коронавируса умер 19-летний парень. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 14 апреля, в Украине официально подтверждено 3 372 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Из них 270 случаев выявлены за прошедшие сутки. Всего в Украине от инфекции умерли 98 человек, а вылечились уже 119.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Луцк
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    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

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