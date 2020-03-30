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30 марта • обновлено в 11:32
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Почему Украина отказалась от тестирования приезжих на коронавирус: Ляшко дал ответ

3.2т
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В Украине не проводят массового ПЦР-тестирования на коронавирус всех приезжих, поскольку проявления болезни могут затянуться на инкубационный период, а тесты в таком случае просто используют зря.

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Такое заявление на брифинге в понедельник, 30 марта, сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео,доскролльте новость до конца).

"В этом нет никакого смысла. Поскольку есть вопрос инкубационного периода. Не всегда такое ПЦР-тестирование будет оправдано экономически и эпидемически. Единственное правильное решение уменьшить пассажиропоток и отправить всех на обсервацию. Если же будут симптомы, то тогда образцы проверят в лаборатории и решат, что делать дальше", пояснил он.

Украина не тестирует приезжих на коронавирус: Ляшко сказал,почему

Скриншот из видео

При этом Ляшко добавил, что в Украине есть ПЦР-тесты и "их качество неважно, если они зарегистрированы и эффективны".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко заявили, что в Украине изменили медстандарт по обращению с больными COVID-19 и теперь пациентов с легкой формой заболевания не будут госпитализировать.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
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Комментарии
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Livesey David
Livesey David
Что значит от "Украина отказалась от тестирования приезжих на коронавирус", она их никогда и не тестировала, тестов не хватает даже на тех, кто уже болеет, о коронавирусе узнают только после вскрытия тела.
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Одним словом - все. Пока не поздно и не подорожали места на кладбищах, выкупайте. А не то в печку и на мусор.
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