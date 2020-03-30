Почему Украина отказалась от тестирования приезжих на коронавирус: Ляшко дал ответ

В Украине не проводят массового ПЦР-тестирования на коронавирус всех приезжих, поскольку проявления болезни могут затянуться на инкубационный период, а тесты в таком случае просто используют зря.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такое заявление на брифинге в понедельник, 30 марта, сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео,доскролльте новость до конца).

"В этом нет никакого смысла. Поскольку есть вопрос инкубационного периода. Не всегда такое ПЦР-тестирование будет оправдано экономически и эпидемически. Единственное правильное решение – уменьшить пассажиропоток и отправить всех на обсервацию. Если же будут симптомы, то тогда образцы проверят в лаборатории и решат, что делать дальше", – пояснил он.

Скриншот из видео

При этом Ляшко добавил, что в Украине есть ПЦР-тесты и "их качество неважно, если они зарегистрированы и эффективны".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко заявили, что в Украине изменили медстандарт по обращению с больными COVID-19 и теперь пациентов с легкой формой заболевания не будут госпитализировать.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!