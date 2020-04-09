"Грозит самоубийствами и насилием": профессор объяснил, почему опасно закрывать парки на карантин

Запрет на посещение парков и скверов в период пандемии коронавируса в короткосрочной перспективе может быть оправданным, однако, если говорить о длительном времени, такие ограничения являются вредными и неуместными.

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Об этом пишет американский журнал The Atlantic со ссылкой на слова профессора Университета Северной Каролины Зейнеп Туфекчи. Он напомнил, что прогулки в парках и физические упражнения на свежем воздухе полезны для иммунной системы и психического здоровья, а также для выносливости населения.

По его мнению, если в организме есть недостаток витамина D, тело становится более уязвимым к респираторным заболеваниям.

"Время на свежем воздухе и солнце – настолько сильные факторы в борьбе с вирусными инфекциями, что в исследовании за 2009 год на тему чрезвычайного успеха полевых госпиталей во время эпидемии гриппа в 1918 году отмечалось, что в разгар следующей пандемии мы должны "поощрять общественность проводить как можно больше времени на улице" в рамках мероприятий по охране здоровья", – отметил профессор.

Кроме того, активность на свежем воздухе хорошо влияет на психическое здоровье . По мнению автора статьи, запрет выходить на улицу может усилить стресс для многих людей.

"Мы можем столкнуться со вспышкой самоубийств и насилия из-за большого стресса и изоляции, с которыми столкнутся отдельные люди и семьи. Академия ВВС США сначала ввела жесткую изоляцию для кадетов из-за коронавируса, но была вынуждена отменить это решение после двух трагических самоубийств. Домашнее насилие – другая реальная проблема. Отсутствие возможности выйти в другое место хотя бы на час может сильно ухудшить ситуацию в некоторых семьях", – отметил Зейнеп Туфекчи.

Поэтому, по его убеждению, власти необходимо установить правильные политические подходы, ведь вряд ли пандемия коронавируса закончится за несколько дней.

Напомним, новые правила ужесточенного карантина в Украине предполагают запрет на прогулки в парках, скверах, зонах отдыха и лесопарковых зонах.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин из-за коронавируса действительно могут ослабить уже 24 апреля, однако при условии, что украинцы будут сидеть дома и не пойдут праздновать Пасху в церкви.

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