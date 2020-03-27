Экспресс-тесты на коронавирус в Украине лгут: вирусологи рассказали правду о COVID-19

Экспресс-тесты на коронавирус, которые сейчас сотнями тысяч завезли в Украину, обманывают. Все дело в том, что правильный результат может быть только на 10-й день болезни.
В частности, такое пояснение дала OBOZREVATEL украинский вирусолог, заведующая отделом Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко.
Перед этим скандал уже разразился в Испании. Там заявляют, что вместо 80% эти экспресс-тесты достоверны только на 30%.
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Какая обстановка с тестами в Украине
В Украине уже есть несколько случаев, когда ставили ложный диагноз. Так у 58-летней пациентки из Житомирской области экспресс-тест показал, что у нее есть коронавирус, однако лабораторные исследования этот диагноз не подтвердили.
Тестирование на коронавирус
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"Дело в том, что экспресс-тесты проверяют антитела в крови человека, а они образовываются на 10-й день от начала болезни. Поэтому я не совсем понимаю, какова ценность таких экспресс-тестов", – сказала нам Алла Мироненко.
Это означает, что в случае, если у человека наблюдается инкубационный период или только появились первые симптомы, экспресс-тест не сможет определить правильный диагноз.
По словам Мироненко, в отличии от ПРЦ-метода (лабораторное исследование) чувствительность экспресс-теста в 10 раз меньше.
Исследования в лаборатории
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"Экспресс-тест и ПЦР – это разные методики. Если в первом случае мы проверяем антитела в крови, которых может быть еще очень мало, то при ПЦР мы ищем фрагменты самого коронавируса, его генетическую информацию", – поясняет Мироненко.
Никто не дает 100% гарантии
Доцент кафедры вирусологии КНУ им. Шевченко Оксана Молчанец уточнила в разговоре с корреспондентом OBOZREVATEL: антитела на вирус в крови человека появляются индивидуально – на 5-8 день с начала болезни.
"То есть если вы проведете экспресс-тест на четвертый день, то результата не будет. Когда тест дает положительный результат, это значит, что человек уже болен примерно неделю", – сказала она.
Что касается ошибок, ученая считает, что любая тест-система не дает 100% гарантии. "Всегда мы имеем ввиду, что будет 20% недостоверности", – пояснила Молчанец.
Коронавирус
Почему Украина не может отказаться от экспресс-тестов и проверять лабораторно
"Эти ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие. Они в сотни раз дороже экспресс-тестов. К тому же наши лаборатории даже в Киеве не справятся с большим количеством анализов, просто нет такой возможности", – уточнила Молчанец.
При этом, отмечается, в регионах таких лабораторий и вовсе нет. Многие врачи сходятся на том, что экспресс-тест – это всего лишь дополнительная диагностика, и ее в любом случае нужно подтверждать лабораторно.
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