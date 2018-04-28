Заполните жизнь незабываемыми моментами! Не упускайте ни дня, старайтесь каждый день проживать по максимуму! Забудьте фразу: "сделаю завтра"! Часто мы относимся к данной нам жизни, как к репетиции, мол, еще успею... А тем временем пролетают годы, десятилетия, незаметно подкрадывается старость, и мы с ужасом начинаем понимать, что так и остались стоять на старте. Перестаньте тратить свою драгоценную жизнь впустую и вперёд к свершениям!

Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя... тот, кто победил свой страх, свою лень и свою неуверенность.

Наш самый злейший враг - это мы сами. И только когда мы это осознаём и сможем победить себя - мы сможем покорить любую вершину и преодолеть самое сложное препятствие. Не бойтесь посмотреть правде в глаза, чтобы побороть все свои страхи. И вы сразу почувствуете, как меняется ваша жизнь. Тогда придёт и удача, и гармония, и достаток. Известно, что за деньги нельзя купить счастье, но можно купить время. О том, что счастье купить невозможно знают все. Это неоспоримый факт.

Но задумывались ли вы, что сегодня, в эпоху огромных возможностей, мы можем купить время? Сначала нужно правильно мыслить и упорно работать и затем, добившись успеха, вы сможете меньше посвящать себя бизнесу. У вас появится время, которое вы сможете уделить своим близким, своему здоровью, своим увлечениям. Ведь самое главное не забывать, что именно время - самый ценный ресурс, потому что вернуть его нельзя. Поэтому используйте каждую минуту для достижения своих целей!