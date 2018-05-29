Победы не будет: российский политик призвал остановить войну на Донбассе

В России в эфире одного из телеканалов зампред партии "Яблоко" Николай Рыбаков призвал восстановить мир на Донбассе.

Как заявил он в эфире программы "60 минут" пропагандистского канала "Россия 1", усиление конфронтации не приведет РФ ни к чему хорошему.

"Нужно все делать для того, чтобы закончилась война в Украине, потому что все (страны мира. ― Ред.) смотрят туда, закончится она или будет продолжаться, или мы там будем искать победу. Не может там быть никакой победы, там может только мир наступить", ― заявил Рыбаков.

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Также он отметил, что РФ уделяет недостаточно внимания экономике.

"За что "Яблоко" критикует Путина? За то, что у нас сильное внимание уделяется вопросам войны, увеличению вооружений и военных расходов, и малое внимание экономике", ― заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, после взятия под контроль украинскими военными поселка Чигари у террористов "ДНР" началась паника. Они устроили выброс дезинформации о потерях с украинской стороны.