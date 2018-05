В США жестко потроллили рупора Путина

В США потроллили пресс-секретаря главы РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова за высказывание об американской базе в Польше.

Накануне в России заявили, что готовы пойти на недипломатичные меры в случае размещения в Польше военной базы США. Песков, в частности, назвал такие действия "экспансионистскими", которые "приводят к контрмерам российской стороны, чтобы сбалансировать паритет, который каждый раз таким образом нарушается".

В свою очередь историк Молли Маккью иронично перефразировала ответ Пескова на инициативу Польши.

"Песков: когда НАТО передвигает силы НАТО внутри территории НАТО - это провокация. Да, новые члены НАТО тяжело работали, чтобы вступить в организацию, но мы будем продолжать этот бред еще 25 лет, потому что Россия, а не Европа, должна решать, как будет обеспечиваться безопасность Европы", - написала она в Twitter.

Peskov: NATO moving NATO forces inside NATO territory is provocation. Yes, new NATO members worked hard to get in, but we'll continue this nonsense narrative for another 25yrs b/c Russia, not Europe, should obvi get to decide how European security happens /6 pic.twitter.com/JY1z6ODgNb