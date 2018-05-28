УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

В США жестко потроллили рупора Путина

1.8тЧитать новость на украинском

В США потроллили пресс-секретаря главы РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова за высказывание об американской базе в Польше.

Накануне в России заявили, что готовы пойти на недипломатичные меры в случае размещения в Польше военной базы США. Песков, в частности, назвал такие действия "экспансионистскими", которые "приводят к контрмерам российской стороны, чтобы сбалансировать паритет, который каждый раз таким образом нарушается".

В свою очередь историк Молли Маккью иронично перефразировала ответ Пескова на инициативу Польши.

Новости
"Готовится к худшему": назван самый большой кошмар Путина

"Песков: когда НАТО передвигает силы НАТО внутри территории НАТО - это провокация. Да, новые члены НАТО тяжело работали, чтобы вступить в организацию, но мы будем продолжать этот бред еще 25 лет, потому что Россия, а не Европа, должна решать, как будет обеспечиваться безопасность Европы", - написала она в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, США решили стянуть к границам Россиимощное оружие.

Персона
Дмитрий Песков
Место
США
Объект
НАТО
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги