"Ваш рейс перенесли!" Украинцы отреагировали на скандал с туроператором

Вы уже выбрали лучшую модель солнцезащитных очков, упаковали все купальники, пляжные полотенца и крема для загара, купили модный чемодан и приехали в аэропорт, чтобы отправиться в отпуск, которого ждали целый год? Вполне вероятно, вам придется подождать еще.

А все из-за того, что украинские туристические операторы начали откладывать дату вылета по купленной путевке. Пока уставшие путешественники сутками просиживают в аэропорту "Киев" в надежде все таки вылететь на отдых, мы спросили мнение наших читателей о том, как стоит поступить с туроператорами, которые массово задерживают чартерные рейсы?

59% процентов опрошенных считают, что разочарованные туристы в праве требовать компенсации за испорченный отдых.

24% считают, что задержка вылета ― это настоящее преступление, а свои права нужно отстаивать в суде и требовать наказания виновных.

10% опрошенных убеждены, что для отдыха летать никуда не нужно и стоит отдыхать в Украине.

И только 5% из 2688 людей думают, что нужно понять, простить, отпустить и смириться, потому что такие ситуации прописаны в договорах.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине закон дает возможность продлить отпуск за счет дополнительных дней.