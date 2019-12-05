"Все хорошо в меру": диетолог рассказала, сколько и как нужно пить кофе

К употреблению кофе нужно подходить по правилу – "все хорошо в меру". А чтобы он был полезным, необходимо также правильно выбрать и приготовить его.

На это обратила внимание известный диетолог Светлана Фус. На своей странице в Facebook она поделилась полезными советами касаемо этого популярного напитка.

"Наверное, у многих утром первая чашка будет именно с кофе. Ведь он, кроме приятного вкуса и аромата, дает заряд энергии. Но лучше покупать его в зернах. Поскольку молотый теряет часть того приятного аромата, вкусным же будет тот, что измельченный непосредственно перед заваркой", – объяснила специалист.

Диетолог рассказала, какой кофе и когда именно может принести пользу angliya.com

Она посоветовала избегать растворимого кофе, который получают в результате сложных промышленных процессов. Ведь для его производства могут использоваться не лучшие зерна.

"Худшая кофе – вроде "3 в 1" и растворимый капучино. Там содержится много сахара, вредных жиров и эмульгаторов. Да и усилители вкуса и запаха, которые добавляют к нему, могут негативно отразиться на работе печени", – отмечает Фус.

А вот натуральный кофе, добавила она, в разумных количествах даже полезен. Определяют это, в частности, наличие горечи и антиоксидантов в зернах. Правда, молоко и сливки снижают активность кофейных антиоксидантов и затрудняют их усвоения организмом.

Худший кофе – "3 в 1" и растворимое капучино forumdaily.com

"Избегайте популярного вида приготовления – заливки кипятком, то есть кофе с плавающей гущей. В нем много дитерпенов – кахвеола и кафестола. Эти химические соединения могут повышать уровень "плохого" холестерина в крови", – подчеркнула диетолог.

Обезопаситься же от них помогают бумажные фильтры. В то же время Фус советует не кипятить кофе, поскольку так напиток теряет не только вкус, но и пользу. Из него выделяется больше вредных веществ, особенно из зерен мелкого помола.

Кофе нужно наслаждаться, но не забывать о вреде избыточности его употребления u24.ru

Она также рассказала, в какой посуде лучше заваривать кофе. Так, стекло и качественная нержавеющая сталь – безопасные и нетоксичные материалы. Не менее важно, добавила диетолог, и когда именно употреблять этот напиток.

Не пейте кофе натощак, он раздражает слизистую желудка. Не употребляйте его, когда в прием пищи является мясо и другие продукты, содержащие железо, ведь он может помешать его усвоению. Пейте кофе, наслаждайтесь им и не забывайте о вреде избыточности и пользе умеренности", – подытожила Фус.

Как сообщал OBOZREVATEL, кофеин помогает защитить мозг от характерных возрастных проблем, связанных с нейродегенерацией. Также употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени. К такому выводу пришла международная команда ученых из Европы, Бразилии и США.

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