Плюс 343 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 19 апреля

В Украине за сутки обнаружено 343 новых случаев коронавируса COVID-19, общее количество зараженных достигло 5449.

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Такие данные обнародованы Центром общественного здоровья Минздрава на 9:00 19 апреля. Скончался 141 пациент, выздоровели 347.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 19 апреля, в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая", – сказано в сообщении.

Данные по регионам выглядят следующим образом:

Винницкая область – 330 случаев;

Волынская область – 150 случаев;

Днепропетровская область – 110 случаев;

Донецкая область – 16 случаев;

Житомирская область – 211 случаев;

Закарпатская область – 182 случая;

Запорожская область – 131 случай;

Ивано-Франковская область – 480 случаев;

Кировоградская область – 245 случаев;

Киев – 801 случай;

Киевская область – 304 случая;

Львовская область – 245 случаев;

Луганская область – 24 случая;

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 112 случаев;

Полтавская область – 61 случай;

Ривненская область – 308 случаев;

Сумская область – 83 случая;

Тернопольская область – 390 случаев;

Харьковская область – 67 случаев;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 47 случаев;

Черновицкая область – 889 случаев;

Черкасская область – 151 случай;

Черниговская область – 12 случаев.

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