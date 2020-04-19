Плюс 343 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 19 апреля

В Украине за сутки обнаружено 343 новых случаев коронавируса COVID-19, общее количество зараженных достигло 5449.
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Такие данные обнародованы Центром общественного здоровья Минздрава на 9:00 19 апреля. Скончался 141 пациент, выздоровели 347.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 19 апреля, в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая", – сказано в сообщении.
Данные по регионам выглядят следующим образом:
Винницкая область –
330 случаев;
Волынская область –
150 случаев;
Днепропетровская область –
110 случаев;
Донецкая область –
16 случаев;
Житомирская область –
211 случаев;
Закарпатская область –
182 случая;
Запорожская область –
131 случай;
Ивано-Франковская область –
480 случаев;
Кировоградская область –
245 случаев;
Киев –
801 случай;
Киевская область –
304 случая;
Львовская область –
245 случаев;
Луганская область –
24 случая;
Николаевская область –
37 случаев;
Одесская область –
112 случаев;
Полтавская область –
61 случай;
Ривненская область –
308 случаев;
Сумская область –
83 случая;
Тернопольская область –
390 случаев;
Харьковская область –
67 случаев;
Херсонская область –
63 случая;
Хмельницкая область –
47 случаев;
Черновицкая область –
889 случаев;
Черкасская область –
151 случай;
Черниговская область –
12 случаев.
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