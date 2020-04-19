Главная Новости
19 апреля • обновлено в 09:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Плюс 343 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 19 апреля

17.1т
Читать материал на украинском

В Украине за сутки обнаружено 343 новых случаев коронавируса COVID-19, общее количество зараженных достигло 5449.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такие данные обнародованы Центром общественного здоровья Минздрава на 9:00 19 апреля. Скончался 141 пациент, выздоровели 347.

Плюс 343 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 19 апреля

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 19 апреля, в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая", – сказано в сообщении.

Данные по регионам выглядят следующим образом:

  • Винницкая область –

    330 случаев;

  • Волынская область –

    150 случаев;

  • Днепропетровская область –

    110 случаев;

  • Донецкая область –

    16 случаев;

  • Житомирская область –

    211 случаев;

  • Закарпатская область –

    182 случая;

  • Запорожская область –

    131 случай;

  • Ивано-Франковская область –

    480 случаев;

  • Кировоградская область –

    245 случаев;

  • Киев –

    801 случай;

  • Киевская область –

    304 случая;

  • Львовская область –

    245 случаев;

  • Луганская область –

    24 случая;

  • Николаевская область –

    37 случаев;

  • Одесская область –

    112 случаев;

  • Полтавская область –

    61 случай;

  • Ривненская область –

    308 случаев;

  • Сумская область –

    83 случая;

  • Тернопольская область –

    390 случаев;

  • Харьковская область –

    67 случаев;

  • Херсонская область –

    63 случая;

  • Хмельницкая область –

    47 случаев;

  • Черновицкая область –

    889 случаев;

  • Черкасская область –

    151 случай;

  • Черниговская область –

    12 случаев.

Новость обновляется…

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения Центр общественного здоровья
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
14
0
Смешно
1
Интересно
35
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
В реальности нужно умножать на 10.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гуд Робин
Гуд Робин
Пигин Макс, не нужно ни чего умножать.а вот заробитчане конечно прибавят статистику.до последнего там сидели.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5449.

    Вылечились: 347. Умерли: 141.

  • В мире заболели более 2,3 миллионов человек, погибли – более 155 тысяч.

  • Вторая волна коронавируса может быть опаснее. Интервью историка Зубова

  • Ученые вычислили дату, когда в Украине будет пик коронавируса.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги