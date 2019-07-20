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Муравейник! Украинский курорт показал Крыму настоящий пляжный сезон

13.5т Читать материал на украинском

В популярнейшем месте отдыха в Украине, в пгт Кирилловка Запорожской области, в самом разгаре курортный сезон, пляжи забиты отдыхающими, чего не скажешь о Крыме.

Так, в сети было опубликовано яркое видео, снятое с квадрокоптера с высоты птичьего полета в Кирилловке. Автор ролика отмечает, что пляжи выглядят, как муравейники.

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В то же время в соцсетях публикуют фото курортного сезона в Крыму. Пляжи пустуют.

Так, например, блогер RoksolanaToday&Крым25% в своем Twitter разместила фото севастопольского пляжа Омега, где видно буквально несколько десятков человек.

Пляж Севастополя

Пляж Севастополя

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Пляж Севастополя

Пляж Севастополя

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кирилловке в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок. За ним не доглядела бабушка.

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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Какой смысл вранья нацистов? В том что к вам нацистам люди никогда не поедут?) Нет смысла, вас тварей люди боятся. Купайтесь в своем дерьме, которое изгадили.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области возле туристической базы на Бирючьем полуострове сложилось плачевное положение с санитарией. Ситуацию возле одной из баз показал в соцсети директор Национального парка Приазовский Дмитрий Воловик, указав, что эта прилегающая территория не входит в зону ответственности парка. "Живописная" картина в заповедной зоне — горы мусора, пищевые отходы в пакетах, черви, гадюки и мыши. Так выглядит въезд на базу отдыха "Любава". Вонь от мусорника стоит на всю округу", — говорит на видео Воловик.
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Semenov Igor
Semenov Igor
По украинским меркам - хорошо отдыхать, когда места на пляже нет, а в море люди как селедка в бочке.... Я такого отдыха не хочу. Хочу, что бы на берегу было достаточно сворбодно и идущие к берегу случайно на яйца не наступили, а плавать в море хочу не толкаясь локтями с другими купающимеся. Ну идиотское желание, я понимаю....
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