Муравейник! Украинский курорт показал Крыму настоящий пляжный сезон

В популярнейшем месте отдыха в Украине, в пгт Кирилловка Запорожской области, в самом разгаре курортный сезон, пляжи забиты отдыхающими, чего не скажешь о Крыме.

Так, в сети было опубликовано яркое видео, снятое с квадрокоптера с высоты птичьего полета в Кирилловке. Автор ролика отмечает, что пляжи выглядят, как муравейники.

В то же время в соцсетях публикуют фото курортного сезона в Крыму. Пляжи пустуют.

Так, например, блогер RoksolanaToday&Крым25% в своем Twitter разместила фото севастопольского пляжа Омега, где видно буквально несколько десятков человек.

Пляж Севастополя Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Пляж Севастополя Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кирилловке в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок. За ним не доглядела бабушка.

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