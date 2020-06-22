Чудом выжила во время взрыва в доме, но потеряла всю семью. История 18-летней киевлянки

Во время взрыва в Киеве на Позняках погибла почти вся семья. Чудом осталась жива только младшая дочь Настя Недашковская. Сейчас девушка находится у своей подруги. В соцсетях появились подозрительные люди, которые собирают для нее деньги. Они представляются родственниками или одноклассниками.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Выжила чудом

Под завалами дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 21 июня погибли 45-летняя Инна Недашковская, ее супруг – 50-летний Владимир и их старший сын – 29-летний Евгений. Выжила только 18-летняя дочь Настя.

Анастасия Недашковская Facebook Анастасии Недашковской

Как рассказала нам кума семьи Ирина Калдина, Владимир работал на железной дороге машинистом.

"Инна долгое время занималась детьми, а потом устроилась продавцом. Старший сын Женя работал в суши-кафе. Очень хорошая семья была, это ужасная трагедия. Сама Инна сирота, от нее в детстве отказались родители. Ее забрала, удочерила и воспитывала тетя. Потом Инна вышла замуж за Володю. Они стояли в очереди на квартиру на железной дороге и вот получили в этом доме", – отметила она.

Плакала и просила спасти ее маму

О том, что беда случилась с ее кумовьями, Ирина узнала почти через сутки.

"Я видела по телевизору эту трагедию. В душе что-то екнуло, ведь такой ужас, взорвался дом, вроде и знакомый, но я не придала этому значения. И уже в час ночи позвонила знакомая и сказала, что это именно тот дом, где жили Инна с Володей, и что они погибли. Супруги почему-то оказались в разных моргах", – говорит женщина.

Настя выжила чудом: девочка мылась в ванной, когда прогремел взрыв – пригнулась, и плита не придавила ее. "Она слышала крик мамы, стоны папы. Спасатели ее обнаружили без одежды", – уточняет Ирина.

Спасатели разбирают завалы 112

Также очевидица писала в соцсетях, что, покидая квартиру разрушенного дома, на одном из этажей встретила девочку, которая плакала и просила спасти маму. Она слышала стоны, но ничего не могла поделать. Когда поднялись спасатели, женщина уже не подавала признаков жизни.

"Настя, как и ее мама, невысокого роста, худенькая, ее вполне можно было принять за 14-летнюю", – поясняет Ирина.

OBOZREVATEL удалось связаться с подругой Насти Елизаветой. "Она сейчас проживает со мной, в больнице не была. С ней все нормально. Есть родственники, но Настя не хочет к ним ехать, будет жить со мной", – сказала девушка.

"Настя была в ванной, как только переступила порог, то услышала, что на нее падает потолок. Ей удалось выбраться из квартиры, потому что ванная была ближе всего к выходу, она действительно слышала крики родителей", – передала подруга слова пострадавшей.

На Настю собирают деньги

Сейчас в соцсетях появились люди, которые собирают на свои карточки деньги для помощи Насти. Одни представляются родственниками, другие – одноклассниками и родителями одноклассников Насти. Кем они на самом деле приходятся осиротевшей девочке, неизвестно.

По словам Ирины, у Инны, матери Насти, действительно есть брат. Но они стали общаться не так давно. Поэтому совершенно неизвестно, с кем останется Настя. Ведь несмотря на то, что ей 18 лет, она еще совсем ребенок.