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16 марта • обновлено в 16:58
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Украинцы рассказали об ужасах карантина в Египте

3.5т
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Украинцы, которых закрыли на карантин в отелях Египта, жаловались на плохое обслуживание и питание.

Свои негодования туристы высказывали в соцсетях. Так, пользователь Alenka в Instagram рассказала, что еду людям кладут под дверь номера, но из-за нехватки продуктов их воруют.

"Еду кладут под дверь. Еды на всех не хватает уже и люди стали воровать еду друг у друга. Воду так же дают очень редко. Никакой информации так же не предоставляют. Люди сидят целый день в своих номерах. Отель охраняют вооруженные люди, и если ты приближаешься к выходу из отеля, предупреждают о стрельбе", – написала она.

"Пить не дают, продукты воруют": украинцы рассказали об ужасах карантина в Египте

Скриншот

Девушка отметила, еду приносят без без приборов, а сама пище уже холодна. Также по ее словам, люди сами ищут бутылки с водой.

При этом ей в комментарии ответили, что ситуация в отеле не такая ужасная, как она сообщила.

"Еду действительно оставляют некоторым под дверями. Так как изначально была информация, что кого не будет в номере когда будут разносить еду, тот соответственно не получит ее. Но люди сидят на море, гуляют, хотя знают, что должны разносить еду с 13-14. Вот тем, кого не было в номере и оставили под дверью.. Кто вам виноват что вы где-то гуляете (когда вообще все рекомендуют оставаться в номере). Мы просыпаемся, завтракаем, идем на море, потом на обед, и всегда застаем разносящих", – сообщил Валерий Гайсин.

"Пить не дают, продукты воруют": украинцы рассказали об ужасах карантина в Египте

Скриншот

Также Татьяна Гайсина в своем профиле в Instagram добавила, что еду, кроме алкоголя, в номер носят, также выпускают на территорию отеля и пляжа.

Чем кормят в 5* отеле #reefoasisbeachresort, когда люди заплатили за все включено !!!!! Еду кладут под дверь , еды на всех не хватает уже и люди стали воровать еду друг у друга . Воду так же дают очень редко , никакой информации так же не предоставляют , люди сидят целый день в своих номерах . Отель охраняют вооружённые люди и если ты приближаешься к выходу из отеля , предупреждают о стрельбе !!!!! Делайте репосты видео , так как Египет информацию про короновирус скрывает , и люди так же приезжают отдыхать !!!! #короновирус#reefoasisbeachresort#шармальшейх#короновирусвегипте#короновирусвшармальшейхе#нетеды#нетводы#отдыхиспорчен#интерсити

Допис, поширений Alenka (@_alenalar_)

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Египет
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