Пик COVID-19 в Украине еще впереди: ученые дали прогноз до конца августа

К концу августа общее количество больных коронавирусом (COVID-19) в Украине может достичь 110-115 тысяч.

Такой прогноз в своем отчете дали украинские ученые НТУ "КПИ им. Сикорского". Отмечается, что в августе прогнозные тренды имеют высокую волатильность и ежедневный прирост количества новых больных будет колебаться в районе 800-1500 человек.

Отметим, что на сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Украине превысило 73 тысячи. Ежедневно добавляется 900-1100 новых больных.

"Коэффициент корреляции между количеством инфицированных и количеством проведенных тестов ПЦР-методом является достаточно высоким. Основываясь на этой зависимости, сделан прогноз, что при условии сохранения характера роста количества ПЦР-тестов количество выявленных больных людей в Украине на конец августа достигнет уровня примерно 110-115 тысяч", – заявили ученые.

Напомним, как раннее рассказал OBOZREVATEL вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний, в прогнозе рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине говорилось, что до4 августа, число новых инфекций увеличится и будет колебаться в пределах 905-1260, со средним суточным показателем 1080.Для сравнения на прошлой неделе было меньше – 763 случая.

Кроме того, врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита рассказал, что карантин в Украине продлится, как минимум, весь 2021 год. По его словам, причина состоит в том, что раньше не сможет сформироваться коллективный иммунитет, а вакцина от коронавируса не будет широко доступна.

Как писал OBOZREVATEL, в Минздраве заявили, что эпидемия коронавируса имеет несколько иной сценарий в Украине, чем в Европе. Так, в Украине фиксируется значительно меньшее количество инфицирования и летальных случаев от COVID-19 среди пожилых, однако больше – среди детей и беременных.