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28 марта • обновлено в 19:20
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В Украине шестой человек вылечился от коронавируса

1.4т
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В Запорожской области шестой человек в Украине выздоровел от коронавируса COVID-19.

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Как сообщил в Facebook председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок, это выздоровление для области первое.

"Радостная весть для всей Запорожской области! Первое выздоровление (в области) от COVID-19!" – написал он.

В Украине шестой человек вылечился от коронавируса

В Украине шестой человек вылечился от коронавируса

По его словам, в субботу, 28 марта, из областной инфекционной больницы выписали женщину, которая заболела 15 марта. Перед тем она вернулась из Египта.

"Состоялась выписка при клиническом здоровье и двух отрицательных результатах ПЦР исследования на коронавирус", – добавил Туринок.

По официальным данным, по состоянию на 28 марта в Украине 311 человек больны коронавирусом, умерли – 8, вылечились – 6 людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, пережившие коронавирус люди описали первые симптомы заболевания. Как оказалось, они могут быть разные, но у всех болезнь начинается как респираторное заболевание.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Запорожье
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