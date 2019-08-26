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"Перемога за нами!" Украинцы в "ЛНР" необычно поздравили с Днем независимости

2.1т Читать материал на украинском

В оккупированном террористами "ЛНР" Лутугино неизвестные лица обрисовали патриотическими надписями танк, который установлен на постаменте.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины,полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оккупированный Лутугино. Патриоты напомнили оккупантам о Дне Независимости Украины!" – говорится в сообщении.

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На опубликованных снимках видно, что танк исписан надписями "Перемога за нами" и "Слава Україні".

Танк в "ЛНР"

Танк в "ЛНР"

Скриншот

Танк в "ЛНР"

Танк в "ЛНР"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, фото пятерых президентов Украины, которые сфотографировались в День Независимости в центре Киева, впечатлило сеть.

Отметим, что речь президента Украины Владимира Зеленского на торжественных мероприятиях в Киеве ко Дню Независимости вызвала неоднозначную реакцию в украинцев.

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Темы
День Независимости Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Донбасс
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Украина независима...... от мозгов!!!
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Handus Sergei
Handus Sergei
Бойтесь, оккупанты! Иначе завтра патриоты придут к Вам и напишут на двери всякие гадости))))
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Питон Каа
Питон Каа
Хочется сказать украинцам, что слава страны зависит не от количества этих надписей на разных предметах, находящихся на улицах. А пока весь мир наблюдает, как целые регионы Украины стремятся отдалиться от нее и в этом нет никакой славы - это позор. Позор в том, что Украина за почти тридцатилетний период так и не смогла стать единой страной, с общими ценностями и идеологические противоречия начали разрывать страну.
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