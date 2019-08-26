"Перемога за нами!" Украинцы в "ЛНР" необычно поздравили с Днем независимости

В оккупированном террористами "ЛНР" Лутугино неизвестные лица обрисовали патриотическими надписями танк, который установлен на постаменте.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины,полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Оккупированный Лутугино. Патриоты напомнили оккупантам о Дне Независимости Украины!" – говорится в сообщении.
На опубликованных снимках видно, что танк исписан надписями "Перемога за нами" и "Слава Україні".
Танк в "ЛНР"
Скриншот
Танк в "ЛНР"
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, фото пятерых президентов Украины, которые сфотографировались в День Независимости в центре Киева, впечатлило сеть.
Отметим, что речь президента Украины Владимира Зеленского на торжественных мероприятиях в Киеве ко Дню Независимости вызвала неоднозначную реакцию в украинцев.
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