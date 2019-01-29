Переход Украины на латиницу: языковед раскрыл важный нюанс

Переход Украины на использование латиницы никак не повлияет на движение страны в Европу. Правительству не стоит брать пример с Казахстана, который отказался от кириллицы.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил директор Института языкознания имени Потебни Богдан Ажнюк. Он подчеркнул, что в Казахстане своя языковая история, свои обстоятельства и свои историко-культурные особенности, на основе которых они принимают свои решения.

"Украина – не Казахстан, не Россия и не Англия. Украинский язык старописемный. Мы приняли прототип этой графики вместе с христианством во время князя Владимира. И эта часть нашей истории символично и практично уже вросла в национальное тело. Чтобы проводить какую-то хирургию на этом участке, нужно иметь очень серьезные причины", – пояснил Ажнюк.

Он заверил, что не видит подобных поводов. А нынешний кириллический алфавит, по словам языковеда, никак не мешает движению в Европу.

"Приведу пример. Если вы посмотрите в законодательство Сербии и Хорватии, то увидите, что государственным языком Сербии является сербский язык с кириллическим алфавитом. То есть, там в законодательных актах указано название не только языка, но и алфавита. То есть, это такой параметр языковой жизни, который имеет огромное этно-общественное значение", – подвел итог Ажнюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, вопрос перехода Украины на латиницу еще весной 2018 года поднимал министр иностранных дел Павел Климкин. В Верховной Раде Украины также рассматривали эту перспективу.

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