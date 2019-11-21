"Печально!" Украинцы высмеяли наряд Зеленского на встрече кораблей

Украинцы активно обсуждают в сети фотографию своего президента Владимира Зеленского в военной форме, которую он наел на встречу украинских кораблей в Очакове 20 ноября.

На рукаве разглядели шеврон 72-й механизированной бригады имени Черных Запорожцев. На это обратил внимание активист Революции Достоинства и волонтер Роман Доник, опубликовав снимок на своей странице в Facebook.

"Зеленский на встречу с моряками нацепил патч 72 бригады, который ему подарили в Луганской области. Я помню, как все освистывали Порошенко за тактическую кобуру на бедре. Тот сделал работу над ошибками и больше не играл "крутого воЕна", – написал он.

Владимир Зеленский Facebook/Роман Доник

При этом также подчеркнул: то, что делает президент Зеленский – смешнее и намного печальнее, по сравнению с действиями его предшественника.

Со своей стороны пользователи соцсети назвали такой поступок гаранта показухой. Другие же отметили, что Зеленский имеет полное право надевать форму, которую ему подарили украинские военнослужащие.

Скриншот Facebook/Роман Доник

Скриншот Facebook/Роман Доник

Скриншот Facebook/Роман Доник

Скриншот Facebook/Роман Доник

Скриншот Facebook/Роман Доник

Скриншот Facebook/Роман Доник

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский с огромным опозданием прибыл на мероприятие в Очаков (Николаевская область), куда доставили украинские военные корабли, которые были захвачены Россией в ноябре 2018 года возле Керченского пролива.

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