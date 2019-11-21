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21 ноября • обновлено в 16:38
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"Печально!" Украинцы высмеяли наряд Зеленского на встрече кораблей

2.8т
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Украинцы активно обсуждают в сети фотографию своего президента Владимира Зеленского в военной форме, которую он наел на встречу украинских кораблей в Очакове 20 ноября.

На рукаве разглядели шеврон 72-й механизированной бригады имени Черных Запорожцев. На это обратил внимание активист Революции Достоинства и волонтер Роман Доник, опубликовав снимок на своей странице в Facebook.

"Зеленский на встречу с моряками нацепил патч 72 бригады, который ему подарили в Луганской области. Я помню, как все освистывали Порошенко за тактическую кобуру на бедре. Тот сделал работу над ошибками и больше не играл "крутого воЕна", – написал он.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Facebook/Роман Доник

При этом также подчеркнул: то, что делает президент Зеленский – смешнее и намного печальнее, по сравнению с действиями его предшественника.

Со своей стороны пользователи соцсети назвали такой поступок гаранта показухой. Другие же отметили, что Зеленский имеет полное право надевать форму, которую ему подарили украинские военнослужащие.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Роман Доник

Скриншот

Скриншот

Facebook/Роман Доник

Скриншот

Скриншот

Facebook/Роман Доник

Скриншот

Скриншот

Facebook/Роман Доник

Скриншот

Скриншот

Facebook/Роман Доник

Скриншот

Скриншот

Facebook/Роман Доник

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский с огромным опозданием прибыл на мероприятие в Очаков (Николаевская область), куда доставили украинские военные корабли, которые были захвачены Россией в ноябре 2018 года возле Керченского пролива.

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Автор
Марта Рок
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
фотографии скандалы
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Комментарии
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Печально
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вот он какой масштаб свидомитого гав..а
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Таев Иван
Таев Иван
Клоун может выйти в президенты бл@дского цирка, но бл@дский цирк из клоуна не выйдет никогда.
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