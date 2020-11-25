В Украине уволились около 34 тысяч медработников: Степанов пообещал повысить зарплату

За время пандемии коронавируса в Украинеуже уволились около 34 тысяч медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ток-шоу "Страна" на "5 канале". Точное количество пока неизвестно, поскольку некоторые врачи и другой персонал больниц перешли на работу в другие медучреждения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

При этом планируется, что в 2021 году зарплата медицинских работников будет начинаться от 22-25 тысяч гривен. На этом настаивает Министерство здравоохранения.

"Это один из главных факторов для прекращения отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу", – сказал глава ведомства.

Степанов сказал, что для них ценен каждый медработник, а не только врач.

"Я не владею на данный момент точной информации по количеству уволившихся, но это около 34 тысяч. Они иногда увольняются и переходят в другие больницы, другие медицинские учреждения. Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год, когда можно будет полностью сравнить и посмотреть, какое количество работников полностью ушли из системы здравоохранения", – рассказал министр.

Он добавил, что необходимо посмотреть, в связи с чем медработники увольняются.

"У нас работа медицинских работников недооценена. Наша задача наконец действительно сделать работу медработников оцененной так, как она в том нуждается", – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Степанов заявил, что полный локдаун в Украине возможен в случае коллапса медицинской системы.