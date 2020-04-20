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20 апреля • обновлено в 15:05
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Пандемия коронавируса – конец света? Историк дал исчерпывающий ответ

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Нынешняя пандемия коронавируса – это не конец света, а конец определенного мироустройства, которое уже не раз встречалось в человеческой истории.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал российский историк Андрей Зубов, отвечая на вопрос о толковании Святого Писания относительно конца мира из-за мировой пандемии.

"Сколько ни было катастроф в мире, всегда вспоминали конец света. Когда на Римскую империю в V веке напали варвары, и уклад жизни был безнадежно разрушен, империя рухнула, жизнь стала дикой, все думали, что это конец света. В средние века, когда бушевали чума и холера – тоже все думали о конце света, но он не настал. Не думаю, что и эта трагедия не финальная. Может быть, конечно. Но скорее всего, это конец определенного мироустройства и повод задуматься о нашей жизни", – заверил Зубов.

Также историк высказал свое мнение относительно происхождения нынешнего испытания для человечества – вирус биологический или послан Богом за плохое, а часто даже отвратительное поведение людей.

Конец света

Конец света

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"Верующий человек считает, что его жизнь зависит от воли Божьей. А неверующие считают, что это чистая биология. Но взаимопомощь, взаимная жертва нужны и первым, и вторым. Без этого из трагедии не выйти. Верующие будут вспоминать какие-то духовные и религиозные моменты, а неверующие будут говорить, вспоминая Аристотеля, о том, что человек – это общественное животное. Действия, совершаемые ими, будут при этом одни и те же", – подытожил Зубов.

Полный текст интервью с историком Андреем Зубовым читайте в понедельник, 20 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению философа и преподавателя религиоведения Дж.Х.МакКенна, пандемия нового коронавируса COVID-19 не является "сигналом конца света".

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Коронавирус Конец света
Персона
Андрей Зубов
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
ага,вот поэтому и встречаются следы предыдущих цивилизаций на нашей планете,которые не могут обьяснить современные ученые,отсюда и запреты и заповеди во всех основных религиях,над которыми смеются современные "мудреци",малолетние,их папиредники тоже смеялись,пока однажды не пришел п.ц.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
:(--------
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