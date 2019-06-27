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"Отмену" проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве показали меткой карикатурой

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Украинский художник Андрей Петренко осудил последние решения Окружного административного суда Киева в ироничной карикатуре.

Напомним, 25 июня суд отменил решение Киевского городского совета о переименовании проспектов в честь лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича. Ситуация разозлила украинское общество и сеть. На своей странице в Twitter художник поделился едкой иллюстрацией события.

Карикатура на переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

Карикатура на переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

Petrenko Andryi/Twitter

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На ней изображено силуэт судьи, у которого на шее хоть и украинская символика, но вместо рук – серп и молот. А это, как известно, эмблема Советского Союза.

"Украинский суд – самый советский суд в мире!!!" – кратко подписал карикатуру автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко возмущен решением суда и пообещал вернуть названия проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве. А украинцы заявили, что отмену переименования двух проспектов стоит обжаловать.

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Персоны
Степан БандераРоман ШухевичАндрей Петренко
Место
Украина
Тег
Проспект Степана Бандеры
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Надо было Шулявский мост перед его разрушением переименовать в Московский. Хоть какое-то получили бы удовольствие.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Суд вернул проспекту им. Бендеры название Московский, потому что его основал киевский князь Юрий Долгорукий.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Этот Шухевич Согласно Википедии Сотрудничал с нацистской Германией в 1939—1942 годах: обучался в секретной школе абвера, служил в вооружённых подразделениях Третьего рейха, был заместителем командира в спецподразделении «Нахтигаль» в звании гауптман, а с ноября 1941 года заместителем командира 201-го батальона шуцманшафта подразделения подчиняющегоса СС
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леня зе
леня зе
Семёнов Александр, а для вальцмана и гниломордого(отец которого научился пить хороший кофе в концлагере!!!!) это герои
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Семёнов Александр, Это украинский герой?!!! Бля это адище какое то
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