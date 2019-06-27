"Отмену" проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве показали меткой карикатурой

Украинский художник Андрей Петренко осудил последние решения Окружного административного суда Киева в ироничной карикатуре.

Напомним, 25 июня суд отменил решение Киевского городского совета о переименовании проспектов в честь лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича. Ситуация разозлила украинское общество и сеть. На своей странице в Twitter художник поделился едкой иллюстрацией события.

Карикатура на переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве Petrenko Andryi/Twitter

На ней изображено силуэт судьи, у которого на шее хоть и украинская символика, но вместо рук – серп и молот. А это, как известно, эмблема Советского Союза.

"Украинский суд – самый советский суд в мире!!!" – кратко подписал карикатуру автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко возмущен решением суда и пообещал вернуть названия проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве. А украинцы заявили, что отмену переименования двух проспектов стоит обжаловать.

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