Симптомы похожи на коронавирус: в Украине за месяц умерли более 600 человек

В течение января 2020 года на территории Украины умер 621 человек с диагнозом пневмония и грипп.
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сensor.net.ua
Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.
В отчете сказано, что всего от болезней органов дыхания в первый месяц 2020 года умерло 1 203 человека.
Данные за февраль пока не обнародованы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения заявили, что симптомы заболевания гриппом и коронавирусом очень схожи, поэтому украинцам не стоит сразу делать поспешные выводы. Шансы заразиться гриппом или ОРВИ значительно выше.
Напомним, что коронавирусом в Украине заражен уже 41 человек. Летальных случаев зафиксировано пока только три.
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