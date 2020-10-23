Накануне местных выборов в Одессе распространили фейки о коронавирусе в вузах

Неизвестные, выдав себя за студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", заявили, что студенты и преподаватели вуза больные коронавирусом, но их якобы принудительно заставляют заниматься и и не отпускают домой через выборы.

Вирусное видео появилось в социальных сетях, сообщается на странице НУ "ОЮА" в четверг, 22 октября.

Также в пресс-службе университета добавили, что несколько "проплаченных провокаторов пришли под стены вуза и общежития и предлагали деньги студентам, чтобы те подтвердили ложные показания о том, что якобы ситуация с коронавируса в университетах является проблемной".

Со своей стороны, руководство и администрация вуза опровергли фейковую информацию. Зато заметили, что, наоборот, Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет помогают в активном противодействии распространению коронавирусной инфекции.

"Сегодня идет огромное количество провокаций. Именно против Национального университета "Одесская юридическая академия" и Международного гуманитарного университета. Рассказывают о том, что оказывается у нас центр распространения инфекции. Наверное, активисты и проплаченные журналисты забыли о том, что именно наши вузы стали локомотивом борьбы с коронавирусом в городе Одесса и Одесской области. Именно на базе Одесской юридической академии был создан Центр борьбы с коронавирусом и совместно с клиникой Международного гуманитарного университета сегодня на базе клиники оборудованы современные палаты. Я хочу подчеркнуть, что лекции у нас проходят в дистанционном режиме, но сами студенты во многом изъявили желание проходить семинарские занятия именно в аудиториях, чтобы получить не фейковое, а настоящее образование", – говорит председатель Первичной профсоюзной организации Одесской юридической академии Валентин Федоров.

В видео, которое записал якобы студент Одесской юридической академии, по ректора вуза он выдает совсем другое лицо, подтверждает предвзятость и ложность этого обращения.

"Накануне местных выборов, которые состоятся 25 октября, разгоняется в средствах массовой информации, телеграмм-каналах и различных соцсетях информация о том, что в Международном гуманитарном университете выявлен коронавирус и администрация университета скрывает выявлены факты. Вы видите, что ректор МГУ здоров, я нахожусь на рабочем месте, работаю с преподавателями, студентами и никаких проблем, к счастью, нет. И хотелось бы мне отметить, что на этой теме спекулировать не надо. Международный гуманитарный университет находится на смешанной форме обучения, в том виде, в котором рекомендовано министром и Министерством образования и науки Украины, более того, сам министр лично говорил, что студентов не имеют права принудительно выселить из общежитий, – объясняет Константин Громовенко, ректор Международного гуманитарного университета.

В обоих университетах придерживаются жестких карантинных правил. Аудитории Одесского мединститута Международного гуманитарного университета в считанные недели были переоборудованы в палаты интенсивной терапии. Закуплено 15 000 тестов для выявления коронавирусной инфекции и антител к заболеванию. Все студенты и преподаватели проходят бесплатное тестирование.

"Национальный университет" Одесская юридическая академия "и Международный гуманитарный университет – это единственные учебные заведения в городе, которые имеют вполне самостоятельную автономную медицинскую службу. Все наши студенты и преподаватели при малейшем подозрении на какие-то признаки коронавирусной инфекции проходят тестирование. Или это тестирование быстрыми тестами, или мы проводим бесплатное ПЦР-тестирование всем нашим студентам и преподавателям, которые имеют первые признаки заболевания", – говорит проректор по научно-медицинской работы Международного гуманитарного университета Вячеслав Полясний.

Очень жаль, что некоторые политики пытаются пиариться за счет детей, стремятся получить политические дивиденды за счет вузов, которые стали настоящим локомотивом борьбы с коронавирусом в стране. Тогда как городские власти несут прямую ответственность за вспышку коронавируса в Одессе, согнав на День города более 50 000 человек с нарушениями всех норм, чем была дана оценка Министерством здравоохранения и даже возбуждены уголовные дела. Стремление отвлечь внимание сфабрикованными фактами – это всего лишь жалкая попытка пустить пыль в глаза одесситам, желание отвести их от тех реальных проблем, в которые погружен город.