Осень дышит в спину: синоптики уточнили похолодание в Украине

В воскресение, 18 августа практически на всей части Украины будет преобладать солнечная и прохладная погода, а жары пока не будет.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, осадки ожидаются в основном только на Востоке страны, ветер 3-8 м/с.

Так, в западных областях Украины ночь была достаточно прохладной – температура местами опустилась до +10 градусов. Днем ожидается +25… + 27.

Тем временем, в центральной части Украины ночью было +13, днем прогреется до +25 градусов. В южных областях погода не сильно будет отличаться: ночью до +14, днем ожидается в среднем +27.

На Востоке ночью было +14, днем ожидается температура воздуха до +27 градусов с осадками, временами сильными.

В Киеве утро был весьма свежее – около +13. Днем ожидается +22… +24 градуса и солнечная, маловетреная погода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что ближайшие дни сохранится прохладная погода, но к середине месяца будет жара.

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