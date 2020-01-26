"Орки расстреляли семью с детьми": украинка рассказала, как пережила ужас войны на Донбассе

Украинка Ирина Борисова рассказала о зверствах россиян и их пособников в начале войны на Донбассе в 2014 году.

Женщина отметила, что россияне начали появляться в Горловке еще в 2013 года, до начала вторжения РФ, передает "Радио свобода".

"Они (россияне – Ред.) ездили на огромных американских "доджах", вели себя очень раскованно и постоянно повторяли, вот, мол, скоро сюда придет Россия, тогда все станет хорошо, тогда заживете. Я не понимала… какая такая Россия? Куда придет? … Никогда раньше не воспринимала россиян, как врагов, но все равно искренне не могла понять, куда они и зачем придут", – вспоминала она.

Но уже в конце 2013 и в начале 2014 года начались активные боевые действия и обстрелы.

"Где-то в марте по Жованке стали стрелять минами, приехали российские офицеры, и начали появляться местные "орки" – бездомные, алкоголики и бродяги, но зато с оружием в руках. Они тут бегали, я даже не знала, как это называется, а теперь знаю – бегали с РПГ, ручным противотанковым гранатометом", – рассказала Борисова.

Украинка поделилась, как ее и мужа прямо из дому забрали террористы и бросили "на подвал". По ее словам, боевики считали, они является корректировщиком огня и помогают ВСУ.

Ирина Борисова Радио свобода

"Помню, как сбежались эти "орки". Грязные. Вонючие. В резиновых тапках. Если есть ад, то он был там. В Енакиево. Сестре выворачивали плечевые суставы. А у меня так поднялся сахар, что все пересохло во рту. Сестра потом спрашивала, как я так смогла собой овладеть. А я просто-напросто физически не могла говорить", – вспоминала женщина пережитый ужас.

Борисову, ее мужа и сестру продержали в заточении несколько дней и отпустили. Террористы дали им 12 часов, чтобы покинуть Жованку.

"На подвале" страшнее всего, было слышать крики. Теперь уже думаю, это были украинские военнопленные. От тех стонов волосы дыбом становились. Потом говорили, что их резали на куски. И их действительно резали. Я слыхала такое… Человек не может кричать, когда ему просто больно. Так кричат, когда действительно рвут на части", – вспоминала она.

Также украинка рассказала жуткую историю убийства, которую услышала от террористов.

Террористы на Донбассе detector.media

"Еще помню разговор надзирателей о том, как расстреляли семью с двумя детьми. Один рассказывал другому, как взяли семью, нашли у них карты, решили, что те корректировщики огня и расстреляли. "Родителей сразу, старшую девочку потом, а потом малого. Мальчик не плакал – выл. Вот и пристрелили", – говорил один из боевиков. А потом добавлял: "А потом приехали специалисты из Донецка, посмотрели карты и сказали, что это карты грибников. Просто семья ходила за грибами в Красный Лиман", – сообщила Борисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка рассказала, как выжила под обстрелом в Мариуполе.

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