Еду хранили в туалете: известный пляж Одессы попал в скандал

Сегодня покупать еду у продавцов на украинских пляжах опасно для здоровья.

Об этом в эфире ObozTV заявил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Проверяли пляж "Ланжерон" в Одессе. Пришли в туалет, бесплатных нет. Ладно, смирились, заплатили 5 гривень. Захожу, воняет, но что, думаете, нахожу в туалете? Заглядываю и вижу, что в туалете хранят пахлаву, кукурузу и креветки. Я спрашиваю: как? Тут такой вонизм, и она это хранит в отделе для химии. То есть местный туалет на "Ланжероне" используется как склад", - рассказал он.

По словам Несмиянова, ни о каких санитарных нормах у подобного "фаст-фуда" речи не идет.

"Поэтому подумайте, когда вы покупаете у людей, которые ходят по пляжу и продают вам креветку, где хранят этот товар. Просто какое-то безумие. Мы ее поймали на горячем, у нас была видеофиксация. Просто дурдом какой-то. Люди ни о чем не задумываются, думают только о прибыли", - констатировал активист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, большинство точек по продаже уличной еды в Украине работает нелегально. С наступлением летнего периода такие торговые точки превращаются в рассадники опасных болезней.