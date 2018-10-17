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Они совершили последний полет в небо: в Украине почтили жертв крушения Су-27

17.8тЧитать материал на украинском

В среду, 17 октября, на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области участники многонациональных учений "Чистое небо - 2018" почтили память погибших пилотов экипажа Су-27.

Военные попали в авиакатастрофу в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета. Фото минуты молчания в честь погибших военных обнародовала пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ на странице в Facebook.

"Личный состав как украинской стороны, так и американской, выразили соболезнования, а также отметили, что лучшее чествование наших собратьев - продолжение обучения и выполнение задач, определенных планом учений. Они совершили свой последний полет в небо и светлая память о погибших собратьях навсегда останется в наших сердцах!" - сказано в сообщении.

Новости
Катастрофа Су-27: ВСУ отменили мероприятия учений ''Чистое небо-2018''
Они совершили последний полет в небо: в Украине почтили жертв крушения Су-27
Они совершили последний полет в небо: в Украине почтили жертв крушения Су-27
Они совершили последний полет в небо: в Украине почтили жертв крушения Су-27
Они совершили последний полет в небо: в Украине почтили жертв крушения Су-27

"Летчик - профессия не из легких. Это даже не профессия, а призвание души. Поэтому те, кто выбрал эту стезю, всегда ходят по краю лезвия", - добавили на странице "Бригада Тактической Авиации" в Facebook.

Они совершили последний полет в небо: в Украине почтили жертв крушения Су-27
Они совершили последний полет в небо: в Украине почтили жертв крушения Су-27
Они совершили последний полет в небо: в Украине почтили жертв крушения Су-27
Они совершили последний полет в небо: в Украине почтили жертв крушения Су-27
Они совершили последний полет в небо: в Украине почтили жертв крушения Су-27

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей проходят многонациональные военные учения Clear Sky 2018.

16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) при выполнении учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Оба пилота погибли.

Одной из жертв ЧП оказался военный летчик I класса, полковник Иван Петренко, который принимал участие в совместных полетах украинских авиаторов и готовил летный состав.

По информации благотворительного фонда "Вернись живым" в Facebook, вторым пилотом оказался военнослужащий Нацгвардии США (US National Guard). Такую же информацию подтверждает пресс-служба Командование ВВС США в Европе и Африке. С украинской стороны официальных сообщений по этому поводу пока нет.

Место
Украина
Объекты
самолетразбился самолетВооруженные силы Украины
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Золотухин Андрей
Золотухин Андрей
Пиндосохохлопад я этому очень рад Такое дерьмо сбивать западло нашим средствам пво
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Сука толстомордая!Уничтожила последний литак Долбоёбни, вкупе с представителем хозяев!Как теперь кормильцам в дупу заглядывать?
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pompadur marselina
pompadur marselina
Хлы, а вы собираетесь заплатить семье убиенного вами американскего хероя 5 млн. зеленых денег!? Или как всегда-"ми не виноватые эта путин!Скау-скау!"?
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