Они совершили последний полет в небо: в Украине почтили жертв крушения Су-27

В среду, 17 октября, на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области участники многонациональных учений "Чистое небо - 2018" почтили память погибших пилотов экипажа Су-27.

Военные попали в авиакатастрофу в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета. Фото минуты молчания в честь погибших военных обнародовала пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ на странице в Facebook.

"Личный состав как украинской стороны, так и американской, выразили соболезнования, а также отметили, что лучшее чествование наших собратьев - продолжение обучения и выполнение задач, определенных планом учений. Они совершили свой последний полет в небо и светлая память о погибших собратьях навсегда останется в наших сердцах!" - сказано в сообщении.

"Летчик - профессия не из легких. Это даже не профессия, а призвание души. Поэтому те, кто выбрал эту стезю, всегда ходят по краю лезвия", - добавили на странице "Бригада Тактической Авиации" в Facebook.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей проходят многонациональные военные учения Clear Sky 2018.

16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) при выполнении учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Оба пилота погибли.

Одной из жертв ЧП оказался военный летчик I класса, полковник Иван Петренко, который принимал участие в совместных полетах украинских авиаторов и готовил летный состав.

По информации благотворительного фонда "Вернись живым" в Facebook, вторым пилотом оказался военнослужащий Нацгвардии США (US National Guard). Такую же информацию подтверждает пресс-служба Командование ВВС США в Европе и Африке. С украинской стороны официальных сообщений по этому поводу пока нет.