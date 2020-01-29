"Они не спрашивали "Какая разница!" "ЕС" почтила память Героев Крут

Народные депутаты от партии "Европейская солидарность" вместе с ветеранами войны против российской агрессии и представителями общественности почтили память Героев Крут.

Как отметила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко в комментарии журналистам, подвиг Героев Крут является важным примером борьбы за собственную государственность и сознательного самопожертвования ради независимости Украины.

"Для "Европейской солидарности" является очень важным почтение памяти погибших за независимость страны в разные времена. Для нас важно, к какому памятнику возлагать цветы. Для нас есть разница", – добавила она.

"ЕС" почтила память Героев Крут

Она отметила, что возле памятника Героев Крут есть мемориальная доска погибших в русско-украинской войне героев-современников, которые на этом месте давали клятву на верность Украине, на верность народу Украины и отсюда шли защищать Украину. Геращенко отметила, что государственность укрепляется, когда народ помнит и чтит такие важные исторические события.

"Такие места, как памятник Героев Крут – это место силы. Ведь силен народ, и страна, которая знает и помнит свою историю. И только помня и чтя память своих героев разных времен, мы станем сильной, независимой, европейской страной", – сказала политик.

"ЕС" почтила память Героев Крут

Лидер партии, пятый президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что Героям Крут оказалось равно, и они не спрашивали растерянно "какая разница?".

"Герои Крут были такими юными, им бы – жить и жить! Но остались неосуществленными мечты, недописанными – поэмы, недоказанными – теоремы, недолюбленными – девушки, и рожденными – дети. Но всем поколениям украинцев эти ребята показали образец жертвенности и настоящего патриотизма.

Некоторые политики до сих пор трактуют те события как большевистско-украинскую войну. А на самом деле это была война против Украины, которую вела Россия и в красной, и в белой своих ипостасях. Не только же Муравьев в восемнадцатом, но и Деникин в девятнадцатом. И Путин в четырнадцатом", – написал он.

Он отметил, что защищать страну должны не дети, а хорошо подготовленные Вооруженные Силы. Сильное государство невозможно без сильной армии.

"Мы усвоили этот урок. Больше никаких пацифистских иллюзий! Мы за мир, но защищаем свою Родину так, как положено настоящим патриотам. За нами – правда, что за нами – наши семьи, наши мамы, наши любимые женщины, наши родные дети. За нами – Украина", – добавил Порошенко.

Народный депутат Ростислав Павленко во время чествования Героев Крут отметил, что во все времена поражению предшествовало равнодушие.

"ЕС" почтила память Героев Крут

"Важно помнить, что эти юноши для себя дали ответ, что им не все равно, им было не безразлично, потому что они борись за Украину. А рядом были тысячи, которые сидели и ждали, и думали – есть разница или нет. И, к сожалению, это ожидание и равнодушие привело к тому, что освободительное движение потерпели поражение и Украина стала частью тоталитарного государства.

Мы не имеем права допустить повторения этих событий. Поэтому нам очень важно помнить о подвиге этих юношей, выполнили приказ, которые восстали против численно превосходящего врага, но выиграли тот чрезвычайно важное время, чтобы Украина тогда смогла появиться на карте мира и получила свой шанс", – заявил Павленко.

"Очень важно нам не упускать этот шанс. Поэтому важно помнить о подвиге Героев Крут, что к поражению ведет равнодушие и, что есть разница и ее надо отстаивать", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, начиная с 2004 года, Украина отдает дань первым "киборгам" в День памяти Героев Крут. 29 января 1918 года 600 украинских студентов не только остановили четырехтысячной армию большевиков, но и замедлили присоединение Украины к "красной" России.

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