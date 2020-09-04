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Он пришёл только с миром, – за раскритикованного Фокина заступилась его внучка

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
2,8 т.
Внучка Витольда Фокина Маша заступилась за деда

Внучка Витольда Фокина Маша заступилась за деда.

Внучка заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина Маша заступилась за деда в социальной сети.

Пост в поддержку деда Маша Фокина разместила в Facebook. Она написала, что долго молчала.

"Но это перешло все границы. Надеюсь, справедливость наконец-то восторжествует. Мой дедушка, человек скромный и который уже очень много сделал для нашей с Вами страны. Он пришёл только с миром и только на благо Украине", – написала Фокина.

Маша Фокина – 34-летняя украинская певица, модель и актриса. Последние несколько лет она живет в США.

Под постом Фокиной пользователи оставили достаточно жесткие комментарии:

"Забери своего дедушку, для семейки он точно много сделал!"

"Найдите дедушке бабушку, если он такой энергичный".

"Так много сделал, что вы решили жить в Сан-Франциско".

"Пели бы себе спокойно, и молчали бы на серьезные темы. Какая вы певица мало кто тут знает, но какой из вас защитник "обиженных и угнетенных" уже понятно".

"Не пишите о том, в чем вы разбираетесь как курица в высшей математике. Пойте дальше".

"Заботьтесь о дедушке, пожалуйста, только будьте добры, подальше от украинской политики. Пусть сажает чернобрывцы, ловит окуней, нянчит правнуков и смотрит "голубые огоньки" по телевизору. Только ради бога, пускай не лезет туда, куда не надо".

Внучка заступилась за Фокина.

Внучка заступилась за Фокина. Facebook Маши Фокиной

Маша Фокина с дедушкой.

Маша Фокина с дедушкой. Facebook Маши Фокиной

Пользователям не понравились слова Фокиной.

Пользователям не понравились слова Фокиной. Facebook Маши Фокиной

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинская делегация в Минской ТКГ планирует обсудить возможное исключение из нее Витольда Фокина за его антиукраинские инициативы относительно Донбасса.

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