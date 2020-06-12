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12 июня • обновлено в 11:42
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Омелян назвал причину обыска в его доме

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Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, в дом которого сегодня утром пришли с обыском сотрудники ГБР, озвучил причину визита правоохранителей.

Ее он назвал на своей странице в Facebook. По словам Омеляна, формальным поводом для появления ГБР стало расследование против бывшего владельца дома.

Омелян назвал причину обыска в его доме

Омелян назвал причину обыска в его доме

Facebook Владимира Омеляна

"Обыски в арендованном нами доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году. Формально никаких обвинений ко меня нет, ничего изъято не было", – написал политик.

Он отметил, что "с таким основанием завтра могут зайти к любому".

По словам экс-министра, обыск провели корректно, "хотя традиционно с автоматами".

Также Омелян в своей записи эмоционально обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

“Владимир Зеленский, привет от вас я получил! Молчать не буду! Мои дети и жена передают вашей семье большие поздравления! Вы же полный совок, сражаетесь даже с семьями своих политических оппонентов. В одном я уверен, как бы тяжело не было, но правда и Украина всегда победят”, – написал политик.

Омелян назвал причину обыска в его доме

Омелян назвал причину обыска в его доме

Facebook Владимира Омеляна

Как сообщал OBOZREVATEL, в дом, где живет экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян, пришли с обыском сотрудники ГБР.

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Персона
Владимир Омелян
Место
Украина Киев
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