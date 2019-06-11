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Олена Степова
Олена Степова
Писательница, блогер, юристВсе статьи автора

Новости из зоны: война - это еще и бизнес

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Чем дольше длится война и оккупация, существует зона ОРДЛО, как некая пиратская Тортуга, тем больше людей, которые начинают рассматривать данное положение вещей не с военно-политической, а с коммерческой ситуации и, находят ее очень выгодной. Ведь война - это еще и бизнес.

И когда бизнес начинает не только приносить прибыль, а быть еще и оружием, причем массового поражения, то о каком мире и о каком окончании войны может идти речь.

ОРДЛО - это уже дыра, в границах, в пропаганде, в информации. Это живой субъект, который начинает подминать под себя политику и политиков. Здесь родились целые бизнес сферы, создались устойчивые институты технологий, позволяющие зарабатывать миллионы. Кто это все просто так уступит? Закроет? Лишит себя заработка? То-то же.

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Я уже пару раз начинала разговор на эту тему, но, он как-то оставался вне интереса СМИ. Понятное дело, в моих материалах нет громких разоблачений по принципу, как любит общество "власть ворует, деньги на крови, барыги" и все такое.

Ну, людей, которые управляют ОРДЛО, этих картонных дуриков-марионеток Кремля, назвать "власть", как-то рука не поднимается. А в бизнесе, который расцветает в ОРДЛО, замешана именно Лугандонская "власть" и их кураторы из РФ. Поэтому хоть кричи, хоть не кричи, такие расследования не заходят читателю. Вот если бы "Порошенко торгует" или "СБУ крышует" или "ВСУ"… В общем, любит у нас народ, когда камни летят в свое окно. То, что творится в оккупации и как это действует на мирную часть Украины и весь мир, это не очень читабельно.

А вот выражение "бизнес на крови", которое манит читателя, здесь, пожалуй, уместно. И даже можно было бы в кричащий заголовок.

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Хотя, можно было бы поступить по - нашеСМИвски и выдать, например, "ОРДЛО - бизнес власти на крови". И все! Миллионы просмотров. Охлос потирая руки искал бы между строк привычное "СБУ, Порошенко, ВСУ", не нашел бы, расстроился.

А бизнес в ОРДЛО есть, и на крови, и на здоровье. И чем больше в ОРДЛО бизнеса и денег, тем меньше там тех, кто хочет прекращения войны. Ведь, - а я так же писала об этом,- это в 2014-2016-м ОРДЛО влияло на Украину, сейчас, это субъект влияния уже на Германию, Литву, Латвию, Эстонию, Италию, и даже Францию.

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Распиаренное нашими "антикоррупционерами" слово "барыги", которое на слегне-фене обозначает людей, торгующих наркотиками, здесь применимо частично.

В ОРДЛО "барыги" есть, ведь через это виртуальное и симулякротивное "государство", как через окно, сквозняком из РФ, Афгана, Казахстана тянет в Беларусь, Украину, Литву, Латвию, Эстонию и Германию с Италией, дешевые синтетические наркотики.

Но, сегодня речь не о них. Сегодня о более простом бизнесе. Хотя, нужно бы обо всех вариациях "бизнеса на крови" написать.

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И это не экономика и не предприятия ОРДЛО, и даже не малый и средний бизнес. Хотя, понятное дело, все, что работает в ОРДЛО и приносит прибыль оккупационно-коллаборантам, как в налогах, так и в прибыли, это бизнес на крови и финансирование терроризма.

Скажу коротко. Бизнес в ОРДЛО: барыги (наркоторговля), решалы (оказывающие помощь в изготовлении украинских документов), каталы (те, кто возит людей и товары в мирную часть Украину и из мирной части Украины в ОРДЛО), банкиры (обмен валюты, онлайн-банкинг, карточки, платежи, перечисления), угольщики, бензинщики, сигаретчики, спиртовики, муковозы-сахарщики, металлоломщики и "гонщики" (те, кто занимается сбором угнанных в Грузии, РФ, Украине авто, разборкой и продажей). Вот киты ОРДЛынского бизнеса. Остальное - предприниматели, торгующие продуктами или вещами, оказывающие услуги, это так, мелко и не интересно.

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Те, кто захочет детальнее изучить схемы бизнеса в ОРДЛО и их движение в мирную часть Украины и Европу.

Там много интересного и познавательного. Думаю, что я еще все же вернусь, ко всем сферам "бизнеса" нашей маленькой Тортуги, рассказывая, как она, расползаясь, отравляет все вокруг, превращаясь из зоны военного конфликта, в зону экономических интересов.

ФСБ давно сделало ставку на этот военный конфликт, не только, как на военный полигон, политический кнут, но и экономический. Ведь, если в 2014-м это была исключительно зона военного конфликта, то сейчас это зона экономического интереса.

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"Республики", то есть "бюджет", кончено же, не имеют с этого края ничего. Ну, или минимум.

Основная масса людей, работающих в выше указанных сферах "бизнеса", не платят ни налоги, и, конечно же, официально не зарегистрированы в "республике".

Это я про кураторов. Когда это властьпридержащие налоги-то у нас платили? Бизнесмен, платящий налоги, приравнивается к "порохоботу-укрофошизду", какую бы национальность и паспорт он бы не имел. Нормальные пацики в казну не башляют. Не для того галстук одевали, чтобы налоги платить.

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Вот, правда, в некоторых сферах, обслуживающие "бизнес" люди, жители ОРДЛО, иногда могут быть официально с точки зрения "республики" трудоустроены.

Но, это касается минимума "предприятий". Большинство водителей фур, рабочих "заводов", работают под черным флагом. Тортуга!

Исключение "Луга-Нова", нефтебазы и еще пара "табачных фабрик".

Сегодня о нашумевшем в СМИ, о "Луга-Нове", известном довоенным качеством, спиртовом заводе, расположенном в городе Луганске, сейчас-оккупация, ОРЛО.

Это первое предприятие, которое здесь запустили после "освобождения" Луганска. Что-то, что-то, а управляющие из Кремля, все же опытные психо - модераторы. Для стабилизации ОРДЛО тут же была запущена программа пирамиды Маслоу, дающая Охлосу и социуму позиции стабильности и веры в завтрашний день: хлеб, зрелища, безопасность, причастность, самореализация.

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Из хлеба развитые страны предпочитают здоровое и сбалансированное, качественное и вкусное питание (у каждой группы социума своя пирамида Маслоу, у Демоса своя, у Охлоса своя, потребности-то и их уровень у всех разные), а вот "республики" и РФ хлебом считают водку. Больше водки дешевой и разной, вот и счастливая жизнь "республик".

За время оккупации здесь вырос уровень алкоголизма. Спиваются даже вчера еще респектабельные люди. Мои знакомые, живущие там, открыто говорят - "пьем, много, часто, всегда". Только так можно там пережить все прелести "свободы".

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Пьют в ОРДЛО, уже не разбирая, качественно оно, нет. Абы горели!

Те, кто часто выезжает в мирную часть Украины, стараются привезти в ОРДЛО спиртное из мирной части Украины. "Луга-Нову" пьют, когда уже нечего. О былом качестве уже и забыли.

Отравлений алкоголем в ОРДЛО так же много. Из врачебных специальностей здесь в цене наркологи-кодировщики. Такого количества рекламы "кодирую от" вы не увидите ни в одном городе Украины. Например, в Каневе, Умани, Черкассах, такого нет.

А в ОРДЛО на каждом шагу "кодирую", и везде очереди, и запись. Но, это помогает на 3-5 месяцев, потом жуткие срывы. Кодируются, чтобы уехать работать, как в Украину, так и в Европу.

Но, вернемся к "Луга-Нове", ее открывали помпезно. А, что еще хочу сказать, вот в 2014-м, в "освобожденной" части Донбасса "освободители" и "защитники" разграбили "МЕТРО", "Эпицентр", торговые базы, магазины, и даже хлебозаводы. А вот "Луга-Нова", как и шахты ТОВ ДТЭК, как и "Донбасс-Арена" не пострадали. Их охраняли опочленцы-боевики.

Например, в Луганске "Луга-Нову" охраняли кадыровцы из "Зари" и "Востока". "Открывал", "отремонтированную" и "модернизированную", "спасенную от хунты" сам Плотницкий. Понятное дело, что ни копейки не было туда вложено, все цеха были в рабочем состоянии. Но, понты всегда дороже денег. Сказал "спас от хунты", значит, Охлос должен трепетать и верить.

Момент открытия на видео, для полноты картины, придется поставить видео, снятое, пропагандистами ОРДЛО, но, зато правдиво, чтобы смогли сравнить сказанное и увиденное

До войны "Луга-Нова" славилась своими эксклюзивными рецептами и продукцией. Сейчас для плебса "ополченочка", "республиканская", "путинка", "кремлевская", "шахтерская"- разливаемая с одной баклажки.

К 9-му мая добавляется "победная", "фронтовая", "маршал жуков", "за дедов", "катюша"- разливаемая из той же баклажки, что и предыдущие.

Есть здесь "лечебная" линия- "свяченная", "православная", "пасхальная", какие-то вещи подписаны "на травах", "рецепты старца".

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Но, это, такое, плебсовое. Для элиты "республики" выпускается красивая тара, элитарные названия. Водка-спирт, здесь чуть получше, чтобы сильно не травились.

Но, фишка "Луга-Новы" теперь не в этом. Фишка в том, что в Луганске работает прекрасная типография, способная изготовить любые наклейки, этикетки любой сложности.

Так в ОРДЛО появились "ликеры", "зубровка" и "текила", всякие там "блэки джениэлсы" и другая дорогая и элитная муть.

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И вот, СМИ ревет новость уже от соседей: "Алкогольный фальсификат из так называемой "ЛНР" контрабандой через Беларусь поставляется в страны ЕС. Об этом сообщает "Белорусский партизан". "Поставки луганского фальсификата осуществляются по территории России, через Беларусь в страны ЕС. При этом о данной контрабанде известно ФСБ РФ, которая не только не препятствуют криминальным группам осуществлять свою деятельность, но наоборот ее курирует", - говорится в сообщении. Как отмечается, на территории так называемой "ЛНР" развернулось масштабное производство фальсифицированной алкогольной продукции очень низкого качества. Причем объемы производства фальсификата достаточные, чтобы обеспечивать не только внутренний "рынок", но и поставлять его за пределы "республики".

По информации издания, продукция предприятия "Луга-Нова" через украинско-российскую границу доставляется в российский Смоленск, где товар оформляется как продукт российского производства и получает соответствующий сертификат. На территории РФ, по данным белорусских журналистов, фальсифицированный алкоголь продают китайской фирме-посреднику "CRYSTAL-C Investment Limited". Но отправляется он не в Китай, а через территорию Беларуси в Литву, на логистический склад в город Тракай, где контрабанда попадает на склады офшорной компании "LARKDALE CONSTRUCTION LLP". Из Литвы контрафакт отправляется в Великобританию, минуя оплату налогов и таможенных пошлин. Там он реализуется розничными партиями через местных бизнесменов, граждан Великобритании Нила Смита и Джонатана Вейла", - говорится в сообщении.

Ну, эта новость для тех, кто знает, каждую трещинку войны, как бы и не новость.

Хотелось бы добавить, что поставляется из ОРЛО алкогольная продукция, как с российскими названиями, так и подделка известных мировых брендов. Наряду с алкоголем из ОРДЛО такими же потоками идут и "сигареты", "сигары" и другие "табачные изделия".

"Сигареты" в кавычках не просто так. В ОРДЛО в гаражных блоках, на территориях закрытых предприятий ставят "сигаретные цеха". Это пресс, дробилка, пропиточная, сушильная и упаковочная. Для "сигарет" завозят картон, который дробят, пропитывают ароматизаторами со вкусами "табака" известных брендов, и продают, как в мирной части Украины, так и в страны ЕС.

Почему алкоголь получает сертификаты РФ? Так уважающие себя страны не признают "республики". Как и сама Россия.

"Луга-Нова" не может получить сертификат. Причины я описала в статье.

Данные сертификаты выдаются специальными сертификационными центрами в РФ и согласовываются с Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

А данный субъект РФ законопослушен и критически настроен, что на днях "Росаккредитация" отказала в получении сертификата соответствия по Евразийскому экономическому союзу предприятиям и предпринимателям из ОРДЛО на основании принятого Верховной Радой Украины Постановления от 12.05. 2016 г. №1351-VIII (с изменениями от 14.07.2016г. №1466-VIII) "О переименовании отдельных населенных пунктов и районов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей" (ВВР, 2016, №32, ст.561), которым были переименованы 40 населенных пунктов в Донецкой области и 39 населенных пунктов в Луганской области.

Так отказ в выдаче сертификации продукции от "Росаккредитации" получило предприятие ОРДО ГП "Торезский электротехнический завод" (Торез, ОРДО).

Остальным предприятиям ОРДЛО отказывают в получении сертификата на основании регистрационных документов, где адрес предприятия указан, как "лнр" или "днр". Нет таких стран на глобусе и карте, - свирепо говорит "Росаккредитация" и топает ногой.

Отсутствие сертификатов для ОРДлынских предприятий и стало причиной заботы о "народе Донбасса" со стороны Медведчука и компании, решительно потребовавших снять экономическую блокаду с ОРДЛО.

Ведь тогда все ОРДЛынские предприятия (предприниматели и предприятия), находящиеся в ОРДЛО, де- юре вернутся под украинскую юрисдикцию и получат сертификаты и документы Украины (а многие их уничтожили, в порыве триколорадного патриотизма), де-факто, будут в управлении боевиков и кураторов из ФСБ.

Новости из зоны: война - это еще и бизнес
Новости из зоны: война - это еще и бизнес
Новости из зоны: война - это еще и бизнес
Новости из зоны: война - это еще и бизнес

Но, тогда под видом продукции "украинских" заводов из ОРДЛО в мирную часть Украины можно будет везти хоть водку, хоть уголь, хоть гашиш, хоть автомат.

Да и на европейские рынки пойдет уже "украинская" продукция, и в случае массовой гибели людей в Литве или Великобритании от "украинского" алкоголя и "сигарет", претензии будут к стране Украине, а не з симулякротивной и иллюзорной ОРЛыднии.

Кстати ОРДлынкского "алкоголя" и "сигарет" полно в любом городе Украины. Я уже и в Каневе вижу, и в Черкассах полно. Продают в киосках или на раскладках на улице из - под полы. В сельских магазинах, где 100 продано, 1 на витрине и на учете.

В общем, бизнес процветает и требует официоза. Едет такой суррогат и через Закарпатье в Польшу. И теперь, когда Служба Божа Украины с подачи новой молодой и перспективной команды превращается в службу беспредела, понятное дело, что барыгам нужны территории и сбыт. Такое совместное ФСБУ по контролю за нарко-алко-бензино-трафиком.

Кому война, а кому…

Эмпатичных украинцев же продолжат разводить на эмпатии "мир любой ценой", "там наши люди", "Украина ничего не сделала для Донбасса", предлагая разделить ответственность за безответственное. А темы дешевого алкоголя и курева, это хлеб из пирамиды Маслоу для Охлоса, который тут же взвоет про "бедный, но хорошо одетый украинец, выкурив полсигаретки" и потребует удовлетворения своих потребностей в курнуть-бухнуть.

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Олена СтеповаОлена Степова
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
Источник
Источник:Facebook Олени Степовой
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